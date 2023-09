"Ho fatto il lavavetri al semaforo per un'ora: ecco quanto ho guadagnato", l'esperimento di un tiktoker a Firenze

Il mestiere del lavavetri è uno dei più particolari che esistono al mondo. In alcuni comuni italiani, tuttavia, è vietato esercitarlo. Un tiktoker si è improvvisato lavavetri al semaforo per un'ora, per capire quanto si possa guadagnare.

Nel 1997 un'ordinanza dell'allora vicesindaco di Torino, Domenico Carpanini, fu la prima in Italia 'contro' i lavavetri. Tale provvedimento imponeva la "cessazione immediata di ogni attività di lavavetri da chiunque abusivamente esercitata in luogo pubblico". La motivazione: "Tali attività sono ritenute pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica". Fu spiegato, infine, che quello del lavavetri era un "mestiere girovago" e quindi impossibile da svolgere senza un'apposita licenza rilasciata dal questore. Con il passare degli anni, altri comuni italiani hanno adottato provvedimenti restrittivi molto simili.

Oggi, infatti, molti regolamenti comunali prevedono il divieto di avvicinarsi ai veicoli con motore acceso per provare a vendere oggetti, così come pulire parabrezza e altre parti dell'auto. Purtroppo i fatti di cronaca dimostrano come, in alcuni casi, possano nascere veri e propri alterchi tra lavavetri e automobilisti. A volte può capitare che i primi puliscano i vetri dei secondi senza autorizzazione e questi ultimi si innervosiscano al rifiuto di pagare, arrivando anche alle mani. In molte grandi città italiane, resistono i lavavetri ai semafori e quasi tutti sono persone extracomunitarie, che cercano di guadagnare qualcosa per arrivare a fine mese. Ma quanto incassa, realmente, uno di loro nel giro di un'ora?

Quanto guadagna un lavavetri in un'ora: l'esperimento di un tiktoker

Dario Dondoli, tiktoker italiano, si è procurato due bottiglie d'acqua, del sapone (che sembra quello per le mani!) e una piccola spazzola con spugna. In una strada qualsiasi di Firenze, si è piazzato nei pressi di un semaforo ed ha chiesto ad auto e moto che passavano di lì se potesse pulire i parabrezza. L'esperimento è durato 'solo' un'ora e 60 minuti sono bastati per capire quanto un lavavetri (poco insistente) guadagni a Firenze. Ecco il video del tiktoker:

Va detto che Dondoli è stato a suo modo fortunato, perché uno dei passanti gli ha lasciato 5€, un evento molto raro. Il primo lo ha pagato appena 50 centesimi, mentre un altro gli ha allungato 2€, cifra più che dignitosa. Insomma, a Firenze, con un po' di fortuna e nessuna insistenza, un lavavetri può guadagnare 7,50€ in un'ora. Chi ha avuto a che fare con uno di loro sa che spesso posano la spazzola sul parabrezza senza l'ok del conducente, quasi 'costringendolo' a pagare. Alcuni lo bloccano urlando, altri azionando i tergicristalli. Dal momento che questo non è il lavoro principale del tiktoker, Dondoli non ha insistito con nessuno dei passanti e lo ha lavato solo a chi gli ha dato l'autorizzazione. Nel caso dell'uomo che gli ha dato 5€, l'educazione ha premiato.

LEGGI ANCHE: Esperimenti folli, lanciano un'incudine da 100 metri d'altezza: guarda cosa succede all'impatto col suolo