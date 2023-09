Esperimenti folli, lanciano un'incudine da 100 metri d'altezza: guarda cosa succede all'impatto col suolo

Siccome di esperimenti folli non ce ne sono a sufficienza sul web, è sempre bene andare oltre e provarne di nuovi. Un gruppo di persone ha lanciato (per due volte) un'incudine da circa 100 metri d'altezza: ecco cosa succede quando arriva il momento dell'impatto con il suolo.

Negli ultimi dieci anni, la percentuale di italiani sotto i 50 anni dotati di uno smartphone si è sempre più avvicinata al 100%. Grazie ai nostri cellulari rimaniamo in contatto più facilmente con le persone della nostra vita e, soprattutto, abbiamo modo di riempire gli spazi di tempo libero durante una giornata. La richiesta e l'offerta di intrattenimento sono aumentate allo stesso ritmo e nel 2023 la quantità di video interessanti sul web è inquantificabile.

Ognuno cerca la forma di intrattenimento più vicina alle sue esigenze. Qualcuno vuole ridere, altri vogliono apprendere cose nuove. In tal senso, su TikTok, YouTube, Instagram e affini ci sono migliaia e migliaia di video interessanti. Un trend in crescita negli ultimi tempi riguarda l'analisi di oggetti, cibi o liquidi al microscopio: un esempio è l'acqua di mare. Molte persone sono affascinate da esperimenti al limite dell'assurdo. Cosa succede gettando della lava su un cubo enorme di maggio? Il 99% delle persone non ha né i mezzi, né il tempo, né la voglia di fare questo tipo di esperimenti a casa, ma guarda volentieri qualcun altro farlo.

Esperimenti folli: l'incudine da 100 metri d'altezza

Un gruppo di persone ha realizzato uno degli esperimenti più folli che vedrete quest'anno: lanciare un'incudine da un dirupo di oltre 100 metri d'altezza. Cosa succederà quando un oggetto così pesante, che in volo assumerà una velocità altissima e una forza immensa per via delle leggi della fisica, colpirà il suolo? Il gruppo lo ha ripetuto due volte: nella prima, infatti, ha visto l'incudine cadere sull'erba; nella seconda, l'oggetto ha colpito il tettuccio di una vecchia auto. Quali saranno stati i danni inferti?

Come prevedibile, l'incudine genera due grossi buchi, prima sul prato e poi sull'auto. Un video molto soddisfacente per gli amanti degli esperimenti folli. Anche perché è molto meglio guardare dei professionisti farlo, che hanno adottato tutte le misure di sicurezza, piuttosto che provarlo in prima persona. Ora sapete - grande notizia - che un'incudine lanciata per 100 metri distrugge un'auto e fa un buco di alcune decine di centimetri sull'erba. Qualcuno che non ha osservato bene (o che sta trollando), nei commenti, si preoccupa per il manichino: "Perché quel tizio rimane fermo lì?". Ovviamente non è un essere umano. Di certo, se l'incudine l'avesse colpito, gli avrebbe causato danni enormi. Ma lui, a differenza di un umano, non avrebbe sentito dolore.

