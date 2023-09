Grecia, italiano in vacanza a Mykonos fa la spesa al supermercato: "Il prezzo dell'acqua in bottiglia è scioccante"

La Grecia, di base, è un paese tutt'altro che caro in cui vivere. Tuttavia a Mykonos i prezzi sono molto elevati, perfino al supermercato. Il tiktoker italiano 'Gigi Pescheria' ha fatto la spesa sulla più famosa delle isole greche ed è rimasto scioccato dal prezzo dell'acqua in bottiglia e del sapone per i piatti.

Nella classifica dei 50 paesi più ricchi al mondo, la Grecia non compare, mentre l'Italia è al trentesimo posto. Si tratta di una classifica basata esclusivamente sul PIL pro-capite. Nel 2022, le tre nazioni più ricche al mondo in tal senso sono Lussemburgo, Singapore e Irlanda, tutte sopra i 120.000 dollari pro-capite. La Grecia è reduce da un decennio molto difficile: nel 2009 è scoppiata una grave crisi economica che ha costretto l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale ad attuare misure di salvataggio straordinarie, di cui è stato pagato il prezzo negli anni successivi, con forti limitazioni alla spesa pubblica e vendita di alcuni beni pubblici ai privati.

Oggi l'economia greca si sostiene anche e soprattutto grazie al turismo. La sua cultura unica, le innumerevoli isole, i siti archeologici, il clima favorevole e le belle spiagge la rendono una meta di vacanza irrinunciabile nel mar Mediterraneo. Tra tutte le isole della Grecia, quella che probabilmente è la più famosa a livello mondiale è Mykonos. Non è un caso che sia molto più cara rispetto ad altri luoghi vicini e che una notte in un hotel di medio-alto livello difficilmente costi meno di 200€. Tuttavia, anche nel 2023, l'isola ha fatto registrare un numero presenze turistiche in linea con il periodo pre-Covid, segno che i turisti ci sono, sebbene non sia una meta economica.

Grecia, tiktoker italiano fa la spesa a Mykonos

Per fortuna dei suoi abitanti, Mykonos è stata colpita solo marginalmente dalla gravissima ondata di maltempo che ha rovinato l'inizio di settembre sulla Grecia. Poche ore fa sull'isola è arrivato anche Gigi Pescheria, pseudonimo di Luigi Pisacane, noto pescivendolo di Torre Annunziata che da ormai un anno è tra i personaggi italiani più influenti su TikTok Italia. Il tiktoker è entrato in un supermercato di Mykonos ed ha mostrato i prezzi del detersivo per i piatti e del'acqua in bottiglia, rimanendo scioccato per quanto siano alti:

Il sapone per i piatti costa praticamente 5€ per una confezione identica a quella in vendita nei supermercati italiani e sei bottiglie di acqua minerale naturale da 2 litri costano 9 euro. Gigi Pescheria è un funambolo imprevedibile e per quanto avesse promesso di mostrare "i prezzi del cibo", si è limitato a questi due prodotti, finendo il video con un balletto durato pochi secondi. Il fatto che parli dialetto torrese (Torre Annunziata) in molti passaggi del video può confondere alcuni spettatori, ma in sostanza afferma che i gestori del supermercato sono "impazziti" e che lui preferisce usare uno shampoo economico per lavare i piatti (chiaramente è una battuta). Sua moglie propone di acquistare uno stendipanni, ma quando Pisacane viene a sapere che costa 26 euro, le dice di evitare. Anche perché uno strumento del genere di certo non entra in valigia e rimarrebbe in Grecia.

LEGGI ANCHE: Grecia, turista italiano incredulo mostra lo scontrino: "Ho pagato 700€ per una giornata al mare"