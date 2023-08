Grecia, turista italiano incredulo mostra lo scontrino: "Ho pagato 700€ per una giornata al mare"

La Grecia è uno dei paesi europei più belli in assoluto. Non a caso, è tra le mete turistiche preferite a livello mondiale nei mesi estivi. Tuttavia, in alcune località abbondano le trappole per turisti. Un turista italiano è arrivato a pagare 711€ per una giornata al mare.

L'estate sta finendo. Per chi può permettersi di prendere le ferie a settembre, tuttavia, resta un altro mese in cui le temperature saranno abbastanza gradevoli per trascorrere ore intere in spiaggia e in mare. La Grecia, ad esempio, gode di un clima temperato almeno fino alla prima decade di ottobre. Certamente il picco di turisti si registra da fine giugno a fine agosto, specialmente in località rinomate come Myknos, Santorini e Zante. Proprio Myknos è finita, per l'ennesima volta, al centro di una polemica social.

Nell'isola più 'in' della Grecia, infatti, esiste un lido che mette in atto una pratica commerciale assai controversa. DK Oyster, infatti, attira i turisti promettendo che "non pagheranno lettino e ombrellone" a patto che consumino almeno un drink o una pietanza ciascuno. Visti i prezzi alti di Myknos, molti cascano nella trappola e si recano in questo lido, che è oggettivamente bellissimo, essendo a picco su una scogliera e vicino un hotel di lusso. Purtroppo, però, al momento di pagare quasi tutti rimangono letteralmente sotto shock per i prezzi dei drink e del cibo.

Grecia, la truffa del lido di Mykonos: ci cascano due italiani

Dando uno sguardo alle recensioni di DK Oyster su TripAdvisor, spicca quella di un utente italiano, che definisce i gestori del locale "i più grandi truffatori e ladri dell'isola". Cosa è successo? La coppia ha ordinato tre succhi d'arancia, un Aperol Spritz e una porzione media di gamberi e calamari fritti. Quanto avranno pagato per tutto ciò? 711.40€. Come si può vedere dallo scontrino, qualcuno con un timbro ha aggiunto la dicitura "Comprende ombrelloni e lettini". Nella recensione, i turisti italiani in vacanza in Grecia hanno scritto: "La nostra esperienza è stata orribile. Avremmo chiamato la polizia, ma dovevamo rientrare sulla nave e non c'era tempo". Altra ciliegina sulla torta è indubbiamente la mancia obbligatoria, calcolata in percentuale sul totale.

"Dovrebbe essere chiuso perché infanga l'immagine di Mykonos. Non fermatevi mai e poi mai qui, c'è tanta altra scelta", si conclude così la recensione a una stella. Per quanto il locale continui a ricevere una massa enorme di commenti negativi, d'estate riesce a gabbare centinaia di turisti. Il trucco è il seguente: i camerieri fanno l'impossibile per dettare a voce i cocktail e i piatti disponibili, senza mai fornire un menù. Ai più insistenti danno un menù che non comprende i prezzi. A chi va in fondo, lo danno con i prezzi, ma per il cibo usano il trucchetto di inserire il prezzo ogni 100 grammi di prodotto. Se andate in Grecia e scegliete Myknonos, insomma, fate attenzione a DK Oyster.

