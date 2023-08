Supermercato, nel reparto biscotti spunta l'offerta meno vantaggiosa di sempre: "C'è qualcosa che non quadra"

Quando andiamo al supermercato, prestiamo sempre molta attenzione ai prodotti in offerta. Nel reparto dolci, un noto biscotto italiano viene segnalato in offerta, ma sul cartello c'è qualcosa che proprio non quadra.

L'estate si avvia verso la conclusione e i consumatori si interrogano su cosa succederà il prossimo autunno. Da ormai più di un anno, l'inflazione è il problema principale per milioni di italiani: come fronteggiare l'aumento dei prezzi che ha colpito anche beni di prima necessità? Il governo, che è stato votato anche e soprattutto per questo, ha gli strumenti per fornire una soluzione o quantomeno per rendere meno drammatico il problema. Al momento si parla di un accordo tra esecutivo e associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale, per dare inizio a un "trimestre anti-inflazione".

In estrema sintesi, si tratta di garantire prezzi calmierati per un carello della spesa contenente beni di largo consumo, che oltre al cibo includono anche prodotti per l'infanzia. Perché se è vero che l'inflazione continua a colpire duro, negli ultimi tre mesi la sua crescita è stata minore rispetto a inizio 2023. Nonostante ciò, anche fare la spesa al supermercato è diventato più caro e in questo periodo, più che mai, si cercano in maniera ossessiva le offerte, affinché lo scontrino finale sia più leggero.

Al supemercato spunta una (non) offerta che non convince

Nel corso degli anni, alcuni supermercati hanno cambiato modello di business. C'è chi, infatti, ha eliminato le offerte, 'limitandosi' a promettere prezzi bassi 365 giorni su 365. Si tratta di una scelta rispettabile, ma gli italiani vanno matti per le offerte, a maggior ragione in un periodo in cui tutto costa di più. In un supermercato italiano, però, forse qualcuno ha svolto male il proprio lavoro. Nel reparto biscotti, infatti, troviamo un notissimo frollino italiano che in teoria sarebbe in offerta. In pratica, c'è scritto che il prezzo in promozione è più alto rispetto a quello normale.

La speranza è che si tratti semplicemente di un errore di posizionamento e che 3.59€ andava giù e 3.99€ su. Sicuramente fino a pochi anni fa un chilogrammo di questi biscotti non costava 4€, ma poco più della metà. In mezzo a tante cattive notizie, quella buona è che dal primo ottobre inizierà il cosiddetto "trimestre anti inflazione", durante il quale secondo il governo alcuni prodotti non subiranno ulteriori rincari. Come ha spiegato il ministro delle Imprese del Made in Italy, a luglio l'inflazione in Italia è scesa dal 7,6% al 6,4%, dunque un calo dell'1,2%. Nell'area Ocse si è registrato un calo leggermente minore: 0,8%. È l'inizio della fine di un'inflazione che dalla seconda metà del 2022 all'inizio del 2023 ha portato ad aumenti incontrollati quasi per tutti i beni alimentari?

