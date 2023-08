Bolzano, supermercato espone cartello nell'inglese più maccheronico di sempre: "We are aperts..."

Nella bilingue Bolzano, l'inglese non è il forte dei dipendenti di un noto supermercato. Al banco dei salumi e dei formaggi, è comparso un cartello esilarante scritto in un inglese che definire "maccheronico" sarebbe riduttivo.

I territori di confine hanno sempre più di una particolarità. In Italia, questo è il caso del Trentino - Alto Adige. Bolzano è una delle poche città italiane dove ci sono due lingue ufficiali: l'italiano e il tedesco. Data la vicinanza con l'Austria, Bozen vanta una significativa presenza di popolazione di lingua tedesca. Una gran parte degli abitanti della città parla fluentemente l'italiano e il tedesco. Pertanto, Bolzano può tranquillamente essere definita bilingue, dato che sia l'italiano che il tedesco sono utilizzati in diversi ambiti della vita quotidiana, compresi l'amministrazione pubblica e i servizi al cittadino.

A differenza di Bolzano, Trento è quasi prevalentemente italiana. Non mancano certo i parlanti tedesco, ma rispetto all'altro capoluogo di provincia, la percentuale è più bassa. In Trentino Alto Adige, esiste anche una terza lingua, ancor più minoritaria rispetto al tedesco: il ladino. Attualmente è parlato soprattutto nelle Dolimiti, ma anche nelle province di Bolzano e Trento, ma anche di Belluno. Il ladino è una lingua di origine retoromanza, sebbene abbia subito diverse influenze nel corso dei secoli, specialmente dall'alto tedesco e dall'italiano. Ancora più curioso il fatto che esistano tre varianti principali di questa lingua: dolomitico, gardesano e ampezzano, che tra di loro vantano alcune differenze sostanziali.

A Bolzano spunta un cartello esilarante, in inglese/italiano

Chi ha studiato sociolinguistica lo sa: le persone che, fin dalla giovanissima età, parlano due lingue, hanno più facilità a impararne di nuove. Non è un caso che molti bolzanini parlino bene inglese. Molto dipende anche dall'efficienza delle scuole pubbliche. Tuttavia, i dipendenti di un noto supermercato a Bolzano hanno scritto un cartello esilarante: un perfetto esempio di inglese maccheronico. Non sappiamo se sia frutto dell'ignoranza o (più probabile) si tratti di un gesto goliardico. Di certo, sia italiani che inglesi (ma anche tedeschi) non possono fare a meno di sorridere davanti a: "We are aperts on domenics".

Va detto che quando l'insegnante spiegava la coniugazione del verbo essere e le preposizioni, gli autori del cartello erano attenti. Purtroppo, però, nessuno ricordava la traduzione delle parole "aperti" e "domenica" e il risultato finale è stato questo. Con ogni probabilità si tratta di una goliardata dei dipendenti del supermercato, che hanno voluto segnalare in maniera molto singolare come il punto vendita rimanga aperto anche di domenica, dalle 8:30 alle 13:30. Di sicuro hanno strappato un sorriso a chi l'ha visto, che in questi tempi difficili non fa male.

LEGGI ANCHE: Bolzano, nessuno rimuove un'auto abbandonata e qualcuno aggiunge questo bigliettino sul parabrezza