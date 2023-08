Turchia, influencer in vacanza nota una barca stranissima: "Non potete credere cosa c'è all'interno"

La Turchia è una nazione a forte vocazione turistica. Una influencer, durante una gita in barca, ha notato un altro natante parecchio inusuale. Quando ha capito cosa 'succedeva' all'interno, non poteva credere alle sue orecchie.

La Turchia viene spesso definita come il crocevia tra Europa e Asia; inoltre si trova praticamente al confine con l'estremo est dell'Africa settentrionale, rendendola ancora più un melting pot. Si tratta di un paese ricco di storia, bellezze naturali, artificiali e in generale attrazioni turistiche. Non tutti sanno che la capitale è Ankara, ma la città più famosa in tutto il mondo è Istanbul. Proprio qui è presente, idealmente, il confine tra Oriente e l'Occidente: il ponte di Bosforo. Nel resto del paese, ci sono tantissime testimonianze greche e romane, come i siti archeologici di Efeso (greco-romana) e di Troia (famosa grazie all'Iliade di Omero).

Molti visitano la Turchia per le sue bellezze naturali, come la regione della Cappadocia e le sue formazioni rocciose uniche. Bodrum e Antalya sono le due località balneari più famose e offrono anche una vivace vita notturna. Insomma, la Turchia è un luogo completo dal punto di vista dell'offerta turistica. Il suo limite attuale è rappresentato dagli attentati terroristici e dall'instabilità politica del paese. Nel novembre del 2022, in centro a Instanbul si è verificato un grave attentato, con alcuni morti e decine di feriti. Nei primi otto mesi del 2023 la situazione sembra essere tornata sotto controllo e non ci sono stati episodi catastrofici, se escludiamo il violentissimo terremoto di febbraio, che ha colpito anche la Siria.

In Turchia c'è il supermercato galleggiante

La tiktoker Chiara King, dal fortissimo accento inglese britannico, ha pubblicato un video che la ritrae durante una gita in barca. "Mai visto niente di simile: sto andando a fare la spesa su una barca galleggiante". Nonostante non sia sulla terra ferma, il 'supermercato' sembra fornitissimo. Come vi si accede? Alcune persone su un piccolo gommone portano il cliente verso il natante e gli permettono di fare una spesa sul posto. Una sensazione molto singolare. Non è chiaro se la tiktoker sia salita solo per fare il video o se abbia acquistato qualcosa:

Il video ha raggiunto una platea internazionale e ci sono commenti in molte lingua diverse. Uno di quelli con più 'Mi piace' è di un utente francese: "Carrefour è nato in Francia ma qui non ci sono supermercati galleggianti". Altri fanno notare che i prezzi non sono esposti, motivo per cui potrebbero essere più alti del normale. La Turchia è un paese decisamente meno caro rispetto all'Italia, ma fare la spesa su una barca galleggiante è una vera e propria comodità (oltre che un lusso) e pertanto i prodotti non possono essere venduti agli stessi prezzi dei negozi 'normali'.

