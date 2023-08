Bolzano, nessuno rimuove un'auto abbandonata e qualcuno aggiunge questo bigliettino sul parabrezza

A Bolzano, un'auto di colore rosso è rimasta abbandonata per mesi interi. Nessuno ha fatto nulla per rimuoverla e, poche ore fa, un cittadino ha lasciato un biglietto esilarante sul parabrezza per chiedere, a chi di dovere, di attivarsi.

Gli italiani non possono fare a meno dell'automobile. Il nostro paese, in Europa, è terzo per auto immatricolate ogni 1000 abitanti. Al primo posto c'è una delle nazioni europee più piccole in assoluto: Lussemburgo, dove vivono 'solo' 640.000 persone. Al secondo posto c'è la Polonia, che ha scalzato l'Italia nel 2019. Nel nostro paese, le auto immatricolate sono 40 milioni (dati del 2020), un dato che dimostra come praticamente tutti gli italiani adulti (la popolazione attuale è di circa 58 milioni) ne abbiano una.

I dati sono piuttosto omogenei e il numero di auto è molto simile in tutte le regioni, da Nord a Sud. Fanno eccezione due regioni a statuto speciale, con numeri oggettivamente altissimi. La prima è la Valle d'Aosta, dove ogni 1000 abitanti si contano 1787 auto. Uno dei motivi di questa sovrabbondanza è da ricercare nel fatto che alcuni italiani immatricolino qui la propria auto perché i costi dell'assicurazione sono tra i più bassi d'Italia. Cifre leggermente più basse, seppur altissime, in Trentino - Alto Adige: nella provincia autonoma di Trento, si registrano 1285 auto ogni 1000 abitanti e in quella di Bolzano 871.

A Bolzano la rimozione delle auto abbandonate si chiede imprecando

Bolzano è una città con numerose particolarità. Ben il 25% della popolazione è madrelingua tedesca, ma un numero altissimo di persone è bilingue e alterna il tedesco e l'italiano con facilità. La vicinanza con Austria e Germania influisce anche nel carattere, rendendo molti bolzanini ligi al dovere e insofferenti all'inciviltà. Non a caso, secondo il rapporto di Legambiente "Ecosistema Urbano" del 2017, è risultata la terza città italiana per qualità dell'ambiente e della vita. L'anno successivo ha scalato una posizione, arrivando al secondo posto. Insomma, i bolzanini sono italiani ma non sono abituati a scene di degrado considerate normali in altre zone della penisola. Un'auto che appare abbandonata dà fastidio ed è un qualcosa da rimuovere il prima possibile.

L'autore anonimo del bigliettino prima usa l'educazione, chiedendo "per favore". Poi, per rinforzare il messaggio, come si fa nella comunicazione orale, aggiunge un'imprecazione. Qualcuno, però, solleva qualche dubbio sulla richiesta del bolzanino. "Se paga bollo e assicurazione e nel parcheggio non ci sono limiti di tempo, non puoi chiedere che venga rimossa". Inoltre, qualcun altro fa notare che la polizia locale di Bolzano è molto efficiente e che, se realmente l'auto avesse qualcosa che non va, qualcuno sarebbe intervenuto da tempo per rimuoverla.

