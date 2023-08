Bolzano, sulla porta di casa compare un cartello perfetto contro i fumatori di cannabis: "Se lo fate anche stasera..."

Bolzano, davanti alla porta di un uomo costretto a subire sempre il fumo passivo di alcuni ragazzini, spunta un cartello severo, ma giusto nei confronti di questi ultimi: ecco cosa recita

Bolzano, conosciuta anche come Bozen in tedesco, è una città situata nel nord Italia, nella regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol. Il luogo è circondato dalle maestose Dolomiti ed è caratterizzato dalla sua ricca cultura e storia bilingue (italiano e tedesco). Esso offre una varietà di attrazioni interessanti. Ad esempio c'è Piazza Walther che presenta tutt'intorno diversi edifici storici. Al centro di essa si trova una statua di Walther von der Vogelweide, un famoso poeta e minnesanger del Medioevo. Celebre è anche il Duomo, una cattedrale gotica risalente al XIII secolo che presenta una facciata bellissima e un campanile distintivo. All'interno, si possono ammirare pregevoli opere d'arte e affreschi.

Il Museo Archeologico dell'Alto Adige è un'altra attrazione famosa dato che ospita Ötzi, noto come "l'uomo di ghiaccio", una mummia preistorica risalente a circa 5.300 anni fa, scoperta nei ghiacci delle Alpi venoste. Sempre a Bolzano si trova la Funivia del Renon che conduce sull'omonima collina da cui poter godere di una vista panoramica spettacolare sulla città e sulle Dolomiti. Castel Roncolo (castello medievale ben conservato e situato su una collina sopra la città), il Mercatino di Natale (tipico della stagione invernale con numerose bancarelle che vendono prodotti artigianali, cibo tradizionale e decorazioni a tema) e la Galleria d'Arte Moderna (che ospita una collezione di opere di artisti italiani e internazionali) concludono i luoghi di principale interesse della città.

Oltre a tutto ciò, Bolzano è nota anche per la sua cucina tipica, che include specialità tirolesi come canederli, speck, strudel e altri piatti deliziosi. Insomma, una capatina qui andrebbe fatta. Anche perché vicino alle case possono spuntare cartelli sorprendenti...

Bolzano, all'ingresso di una casa un cartello contro i ragazzini indisciplinati: "Se anche stasera fumate canne..."

Purtroppo la maleducazione è imperante, tanto al nord quanto al sud Italia. Così, oggi attestiamo qualcosa di decisamente poco carino che è successo in quel di Bolzano e che potrebbe essere considerata anche un'attrazione per certi versi, ma solo per la modalità in cui si è espresso il concetto (non certo perché sia errato!). Ebbene, davanti a una casa è apparso un cartello tragicomico che riguarda i ragazzini spesso intenti a fumare cannabis nei pressi dell'abitazione.

Il cartello - che risulta essere a tutti gli effetti una minaccia, recita: "Presentatevi a far canne anche stasera che vi prendete un secchio d'acqua". In effetti non è sbagliato voler prendere provvedimenti contro chi manca di rispetto, ma non sarebbe meglio chiamare direttamente la polizia? In ogni caso, vi lasciamo la testimonianza di quanto scritto (proviene dalla pagina Instagram @welcome_to_bolzano.

