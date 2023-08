Campania, "Volete vivere la magia dell'estate? Andate a Campagna, vicino Salerno, vi spiego perché": parola di TikToker

Campania, un TikToker invita tutti ad andare a Campagna, un borgo vicino Salerno: ecco per quale ragione il posto è caratteristico

La Campania è una regione italiana ricca di attrazioni e destinazioni da visitare durante l'estate. Con il suo clima mediterraneo, lunghe coste e affascinanti siti storici, la zona offre diverse opportunità per godersi una vacanza estiva indimenticabile. In primis, la Costiera Amalfitana, una delle coste più famose al mondo: essa è caratterizzata da pittoreschi paesini come Positano, Amalfi e Ravello, incastonati tra le montagne e il mare. Si può godere di panorami mozzafiato, spiagge, cucina deliziosa e passeggiate panoramiche. Lo stesso vale anche per la Costiera Sorrentina, altrettanto ricca di acque cristalline e visuali pazzesche.

Anche Capri e Ischia, due famose isole del Golfo di Napoli, offrono belle spiagge, acque cristalline, grotte marine, e scorci suggestivi. Meno 'estive', ma altrettanto suggestive sono il capoluogo partenopeo con i suoi innumerevoli luoghi da visitare e Pompei ed Ercolano, le antiche città sepolte dall'eruzione del Vesuvio nell'anno 79 d.C. (a tal proposito una gita sul vulcano potrebbe essere un modo per rinfrescarsi).

C'è poi, la provincia di Salerno, quindi Paestum, celebre per i suoi ben conservati templi greci risalenti all'antichità, ma anche per le belle spiagge e un'atmosfera rilassata. La stessa la si può ritrovare anche in Cilento, dove meravigliose rive, pittoreschi borghi, parchi nazionali e un'ottima cucina sono onnipresenti. Sempre non lontano da queste zone vi è un luogo molto particolare chiamato Campagna: ecco perché è famoso e dovreste proprio andarci!

Campania, TikToker consiglia: "A Campagna in provincia di Salerno fanno un evento imperdibile tutte le estati"

La pagina di TikTok @campaniadavivere ha pubblicato un video qualche ora fa all'interno del quale pubblicizza un bellissimo evento. "Perché queste persone si prendono a secchiate? Ve lo spiego", esordisce l'influencer che fa da voce narrante al filmato. "Siamo a Campagna, in provincia di Salerno e questa è "A' Chiena", letteralmente "la piena", un evento unico al mondo. Ma vediamo di cosa si tratta", racconta destando curiosità nel suo pubblico social.

"Il borgo di Campagna è attraversato dal fiume Tenza che anticamente veniva deviato nel centro città per ripulirlo. Questa antica tradizione nel corso degli anni è diventata uno degli eventi più attesi dell'estate in Campania e ogni anno attrae migliaia di visitatori. A' Chiena consiste in una deviazione del fiume Tenza che passa per il corso principale di Campagna e alla fine il fiume viene immesso nuovamente nel suo letto attraverso un tombino", continua la propria spiegazione, l'influencer.

Infine, il TikToker conclude: "L'evento si divide in tre momenti: la secchiata, la passeggiata e si chiude con la 'chiena di mezzanotte', uno dei momenti più magici di tutta l'estate in Campania. È sempre suggestivo vedere la magia del borgo illuminato con l'acqua che scorre nel centro città".

LEGGI ANCHE: Roma, gommista del quartiere africano chiude per la nascita del figlio: qualcuno per dispetto risponde con un cartello comico