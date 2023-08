Parcheggio, dispone l'auto malissimo e qualcuno gli lascia un biglietto iconico sul parabrezza: "Sei talmente ignorante che..."

Un parcheggio brutto merita una vendetta: così qualcuno lascia su una macchina in sosta non appropriata un biglietto esilarante. Ecco cosa recita

Parcheggiare male un'auto è un comportamento non corretto e può causare problemi a sé stessi e agli altri. In primis vuol dire violare le regole e questo comporta - spesso - il ricevere una multa o una sanzione da parte delle autorità di controllo delle strade. Ciò determina costi finanziari aggiuntivi oltre al disagio. Una vettura messa in modo scorretto può ostacolare il flusso del traffico e causare problemi ad altri conducenti, pedoni o ciclisti, provocando potenzialmente incidenti o rallentamenti. Inutile sottolineare che spesso ad essere danneggiata non è solo la macchina altrui, ma anche la propria. Ad esempio, si può finire per graffiare la vernice, ammaccare il paraurti o rompere gli specchietti.

In alcuni casi gravi, un'auto parcheggiata in modo irregolare o in una zona non autorizzata potrebbe essere rimossa forzatamente dalle autorità, e si dovrà pagare per il recupero del veicolo. Per evitare questi problemi, è importante seguire alcune regole di convivenza civile. Leggere attentamente i segnali stradali e rispettare le indicazioni sulle aree di parcheggio potrebbe già essere un ottimo punto di partenza. Assicurarsi di mantenere una distanza adeguata dagli altri veicoli per evitare danni e facilitare la manovra è un'altra osservazione auspicabile.

Inutile sottolineare che bisognerebbe parcheggiare solo nelle aree designate e non in zone riservate, come le corsie di emergenza, i passaggi pedonali o gli spazi per disabili, tantomeno è consigliabile ostruire i marciapiedi, poiché ciò può creare ostacoli per i pedoni. Queste regole sopra elencate sembrano banali, vero? Non lo sono.

Parcheggio, la macchina è messa così male che qualcuno si vendica con un biglietto iconico: cosa c'è scritto

Ebbene, quando si prende una multa si ha sempre il coraggio di prendersela con altri, siano le forze dell'ordine o qualcuno che ha fatto qualcosa di sbagliato. Spesso quel qualcuno siamo proprio noi, per questo occorre focalizzarsi sempre su quelle che sono le regole della strada e del vivere civile. Sfortunatamente un individuo (non possiamo conoscere altro di lui), ha parcheggiato malissimo. Per vendicarsi di ciò, una parte probabilmente lesa da questo modo errato di mettere in sosta l'auto, ha deciso di lasciare un biglietto che potremmo definire iconico nella sua semplicità.

Cosa recita il foglietto lasciato sul parabrezza? La segnalazione proviene dalla pagina Instagram @cartellidivertenti e dice: "Hai fatto un parcheggio talmente ignorante che se schiacci il clacson, anziché suonare, urla: 'Se io avrei'". Questa scritta è un vero e proprio tocco di classe. Infatti mette in relazione il parcheggio realizzato malissimo e l'ignoranza del non conoscere la regola grammaticale che si insegna alle elementari, per cui dopo il 'se' va sempre il congiuntivo!

LEGGI ANCHE: Bolzano, sulla porta di casa compare un cartello perfetto contro i fumatori di cannabis: "Se lo fate anche stasera..."