Veneto, "Guardate questo 50enne come gira per la spiaggia!": la strana segnalazione scatena una rivolta social

Veneto, a Jesolo un uomo se ne va in giro per la spiaggia in condizioni a dir poco particolari: ecco come la pensa in merito il web

Il Veneto è una regione italiana situata nella parte nord-orientale del paese e offre diverse spiagge incantevoli lungo la sua costa sul Mar Adriatico. Ad esempio c'è Caorle, una pittoresca cittadina costiera con una bella riva sabbiosa. Il centro storico è caratterizzato da case colorate e stretti vicoli, che aggiungono al fascino del luogo. Anche Bibione è una destinazione molto popolare, soprattutto per le famiglie, e offre un vasto lido, strutture ricettive di alta qualità e una serie di attività e servizi per i visitatori. Sottomarina (situata vicino a Chioggia), è invece una località celebre per la sua lunga e ampia spiaggia di sabbia. È una meta ideale per chi cerca una meta tranquilla e rilassante.

Nel Parco Regionale del Delta del Po ci sono poi Rosolina Mare (nota per le sue lunghe rive sabbiose e le acque poco profonde, perfette per famiglie con bambini) e Albarella, un'isola privata famosa per le sue spiagge ben tenute e l'ambiente naturale. Eppure, la maggior parte dei veneti opta spesso per Jesolo, una delle località balneari più popolari, adorata per la sua spiaggia di sabbia dorata lunga circa 15 chilometri. La città offre una vasta gamma di strutture turistiche, hotel, ristoranti, bar e divertimenti notturni. Nonostante ciò, proprio a Jesolo ci si può imbattere in spettacoli imbarazzanti.

Veneto, "Questa mi mancava!": una TikToker fotografa un uomo sul lungomare di Jesolo con indosso...

La TikToker Beatrice Stabile @beatricestabile95 negli ultimi video ci mostra scorci delle sue vacanze a Jesolo. Dopo averci informato delle condizioni dell'acqua non proprio ottime - c'è parecchia schiuma e inquinamento in questi giorni, la donna ha qualche tempo fa ha mostrato un uomo in condizioni particolari sul lungomare della cittadina del Veneto. La didascalia al suo video fa già sorridere... Ma di cosa si tratta?

Ebbene, Beatrice ha filmato un uomo in perizoma che cammina tranquillamente sulla spiaggia. "Il 50enne con il perizoma mi mancava", scrive in sovra impressione alla clip. Premettendo che ognuno è libero di girare come vuole in spiaggia, la scena è certamente inusuale, tanto che diverse persone hanno commentato il video postato dalla TikToker esprimendo il loro parere in merito alla faccenda.

Il web è letteralmente diviso: da un lato c'è chi difende l'uomo asserendo che non ci sia assolutamente nulla di male dato che la libertà è un bene prezioso, dall'altro lato c'è chi ha deciso di andare in montagna pur di non assistere a scene simili. La verità è che dietro le parole della TikToker non c'era desiderio di giudicare l'azione di colui che è stato paparazzato, ma solo quello di sottolineare il fatto che fosse una cosa del tutto inusuale.

LEGGI ANCHE: Parcheggio, dispone l'auto malissimo e qualcuno gli lascia un biglietto iconico sul parabrezza: "Sei talmente ignorante che..."