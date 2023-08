Firenze, nel bagno di un ristorante di sushi spunta un avviso contro i clienti furbi (e incivili): "Non cercate di..."

Firenze, all'interno del bagno di un ristorante giapponese sbuca un cartello esilarante che se la prende con coloro che fanno i furbi: ecco cosa recita

Firenze è una città rinomata per la sua cultura e arte, ma anche per la sua deliziosa cucina, caratterizzata da ingredienti semplici, freschi e di alta qualità, spesso di origine locale. Uno dei cibi tipici è la bistecca alla fiorentina, una grossa e succulenta porzione di manzo, generalmente di razza chianina, grigliata alla perfezione, condita con sale marino e olio d'oliva. Altro piatto tipico è la ribollita, una zuppa che combina pane raffermo, cavolo nero, fagioli cannellini, pomodori, carote, cipolle e altri ortaggi. Viene cotta a fuoco lento e spesso servita con un filo d'olio d'oliva.

Come non citare poi la pappa al pomodoro: di origine contadina è una zuppa densa a base di pane, pomodori, aglio, basilico e olio d'oliva. Per gli amanti del pane in tutte le sue sfaccettature ci sono anche i tipici crostini toscani, conditi solitamente con fegatini di pollo, salame, formaggio pecorino e altri ingredienti. I lampredotto - formato da cuore, stomaco e intestino di manzo, cotti in un brodo aromatico e serviti all'interno di un panino, non incontra invece il gusto di tutti, ma è uno di quei cibi tradizionali cui il vero fiorentino non potrebbe mai rinunciare (come anche la trippa - sempre di manzo - con pomodoro, cipolla, carote e spezie).

I cantucci, biscotti secchi e croccanti, spesso serviti con un bicchierino di Vin Santo, un vino dolce da dessert, costituiscono un'altra eccellenza toscana. Lo stesso dicasi per la schiacciata fiorentina, una sorta di torta leggera e soffice, spesso decorata con la croce rossa del giglio. E per l'estate non c'è niente di meglio della panzanella, un'insalata preparata con pane raffermo, pomodori maturi, cetrioli, cipolla rossa, basilico e condita con olio d'oliva e aceto. Eppure, nonostante una cucina tanto buona, anche i fiorentini vanno al sushi...

Firenze, nel bagno di un sushi sbuca un cartello comico che 'mette a posto' i clienti furbi: ecco cosa recita

Mettere il cibo nei fazzoletti, buttarlo in bagno o nelle borse per non pagare durante un "all you can eat sushi" è un comportamento scorretto e inappropriato. Questa pratica è considerata una forma di furto o di abuso del servizio e va contro le regole di buona condotta in un ristorante o in qualsiasi ambiente pubblico. Quando si attua questa formula dal 'giapponese' ci si aspetta di pagare un prezzo fisso per consumare cibo in quantità illimitata. È importante pertanto comportarsi in modo etico e responsabile e non prendere più cibo di quanto si possa effettivamente mangiare.

Tutto ciò è quello che un ristorante di sushi a Firenze ha voluto sottolineare con un cartello affisso in bagno (segnalato dalla pagina @cartellideicessi) che recita: "Salve a tutti i clienti. Vorremmo avvisarvi di non cercare di buttare il cibo in bagno o sotto il tavolo, grazie". Insomma, anche i più furbi possono essere smascherati. D'altro canto, per affiggere un avviso simile vuol dire che la cosa raccontata è - purtroppo - già successa.

