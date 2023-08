Spagna, davanti a un orto privato a Leòn compare un bigliettino perfetto contro un ladro di cocomeri: "Non dimenticare che..."

Spagna, davanti a un orto personale a Leòn spunta un cartello esilarante contro un ladro di cocomeri: ecco cosa recita la scritta perfetta

León, una città situata nel nord della Spagna, è una destinazione ricca di storia, cultura e architettura. Attrazione principale è la cattedrale, uno dei capolavori dell'architettura gotica iberica. Nota anche come la Pulchra Leonina, essa è famosa per le sue magnifiche vetrate colorate e i dettagli scultorei. Altrettanto importante è la Basilica di San Isidoro, esempio di architettura romanica spagnola e fondamentale centro di arte. All'interno si trova il Panteón de los Reyes, dove sono sepolti alcuni re medievali. Sempre nella medesima località è da visitare il Palazzo rinascimentale de los Guzmanes: ospita attualmente il Palacio de la Diputación, la sede del governo provinciale. L'edificio stesso è notevole per la sua architettura e il suo cortile interno.

La Real Colegiata de San Isidoro è un altro esempio di chiesa con architettura romanica e ospita il Museo Diocesano e la sua collezione di opere d'arte religiosa, mentre il Parador de León è un lussuoso hotel gestito dal governo di Spagna. L'edificio presenta una combinazione di stili architettonici e un bel giardino. Come tutte le città, anche questa presenta un museo con una vasta collezione di reperti archeologici, arte sacra e manufatti legati alla storia della regione. Sempre nel posto in questione c'è anche traccia del grande architetto Antoni Gaudí: la Casa de los Botines da lui progettata presenta caratteristiche dell'architettura modernista catalana e offre un'opportunità unica per ammirare uno dei suoi lavori al di fuori della Catalogna.

Plaza Mayor (la piazza principale di León), il Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) e il Parco del Bernesga (perfetto per una passeggiata tranquilla, con sentieri, zone verdi e spazi per il relax) concludono le attrazioni della città protagonista di quest'articolo. Eppure, a ben vedere in quest'angolo di Spagna, può spuntare qualche altra particolarità...

Spagna, a Leòn spunta un cartello esilarante contro chi ruba angurie: ecco cosa recita

León è una città della Spagna con un ricco patrimonio storico e artistico, e quelle sopra-citate sono solo alcune delle tante attrazioni che offre. Esplorare il centro storico, ammirare l'architettura e immergersi nella cultura locale sono esperienze che rendono un viaggio qui unico e affascinante. Alzando lo sguardo sulle case, poi, ci si può imbattere in cartelli particolarmente esilaranti, come quello di oggi (che proviene dalla pagina Twitter @LiosdeVecinos), leggibile davanti a un orto privato.

In particolare, sul biglietto lasciato da chi ha subito un furto di frutta e verdura si legge: "Si ricorda che è di pessimo gusto, e di peggior educazione, rubare frutta (cocomeri) e verdura (peperoni) negli orti altrui. Se hai davvero bisogno di aiuto, puoi contattare telefonicamente la Croce Rossa. E non dimenticare: siamo in una città, ogni tua azione viene osservata dalla finestra più vicina". L'ultima minaccia è davvero esilarante, severa, ma giusta.

