Napoli, sul retro del camion compare una scritta esilarante: "Se tua moglie è pazza di me..."

Nei pressi di Napoli, è stato fotografato un camion con una serie di scritte comiche sul retro. Oltre ad alcune già lette, ce n'è una esilarante: a renderla ancora più singolare, il fatto che sia scritta sia in italiano che in napoletano.

In Italia circola un numero piuttosto alto di camion: nel 2021 il parco circolante pesante ha raggiunto oltre 4.200.000 unità. Ben il 91% di questi è alimentato a gasolio. Ciò rende l'Italia il paese con il parco circolante più vecchio d'Europa: abbondano i cosiddetti mezzi Euro 0, in particolare al Sud. Gran parte dei camion circolanti nel nostro paese ha tra i 15 e i 20 anni e, inevitabilmente, si tratta di vetture che inquinano di più rispetto a quelle di ultima generazione.

In Italia c'è anche una sorta di passione per i camion. Come avrà notato praticamente ognuno di noi, molti di questi mezzi subiscono delle vere e proprie personalizzazioni da parte dei loro proprietari. Moltissimi hanno una scritta a LED luminosi dietro il parabrezza: spesso c'è il nome del conducente, oppure di un suo figlio. I più patriottici usano lampadine verde, bianche e rosse; qualcun altro opta per colori che siano semplicemente sgargianti e visibili di notte. Perché, si sa, molti camionisti sono svegli e operativi quando il resto del mondo dorme.

Il camion con la scritta esilarante (in napoletano)

Spesso i conducenti di camion e camioncini aggiungono anche scritte realizzate col nastro adesivo al retro dei loro mezzi. Lo scopo? Far sì che chi è dietro, legga. Quasi sempre si tratta di frasi brevi che denotano un'enorme autostima. Una delle ultime segnalazioni dal web arriva da Napoli. Il proprietario di un camioncino ha fatto realizzare quattro scritte separate. Curioso il fatto che due siano identiche, con l'unica differenza che quella in alto è scritta in napoletano e quella in basso in italiano. La pagina 'retromezzi' l'ha fotografata e c'è da ridere:

Come dicevamo, molti conducenti di questi mezzi hanno una grande autostima. Nel caso dell'autista napoletano, sappiamo che lui, a differenza di Dio, non perdona. Non solo: mentre noi sogniamo, lui realizza. Ma, soprattutto, la moglie di qualunque automobilista che incontra, è già pazza di lui. E, chiaramente, lui non può farci nulla se le donne lo amano così tante. Scritte del genere ci fanno sperare che la profezia dei camion e delle auto che si guidano da soli non si avvererà mai. Vi immaginate le nostre autostrade attraversate da camion tutti uguali, non guidati da esseri umani? A nessuno di loro passerà per la mente (digitale) di scrivere frasi simili sulla parte posteriore del mezzo. E si perderebbero momenti esilaranti come questo.

