Sicilia, sul retro del camion in viaggio tra Messina e Taormina compare una scritta surreale: è opera della moglie gelosa

Sicilia, un camion in viaggio tra Messina e Taormina ha sul retro una scritta decisamente particolare: opera di una moglie gelosa o altro?

La Sicilia è una regione italiana ricca di storia, cultura e bellezze naturali, ed è anche famosa per le sue attrazioni turistiche ben conosciute come Taormina, Siracusa, Agrigento e il Monte Etna. Tuttavia, ci sono anche alcune particolarità inaspettate e meno conosciute che vale la pena esplorare. Una di queste è la Scala dei Turchi, una formazione rocciosa unica che si estende nel Mar Mediterraneo. Le rocce di questa spiaggia sono di colore bianco e hanno una forma a gradini, rendendo questo luogo perfetto per godersi un tramonto spettacolare (purtroppo, invece, non è sempre accessibile per fare passeggiate).

Altra pittoresca città famosa per le sue splendide scale decorate con colorati mosaici di ceramica è poi Caltagirone. C'è anche Pantalica, tra i luoghi meno conosciuti ma affascinanti della Sicilia: trattasi di un sito archeologico e naturale situato a sud-ovest di Siracusa. Qui si trovano oltre 5.000 tombe scavate nelle pareti delle gole, risalenti al periodo preistorico e medievale. Questo luogo è ideale per gli amanti della natura e dell'archeologia. Al largo della costa occidentale della regione spuntano pure le Isole Egadi (Favignana, Levanzo e Marettimo), un vero paradiso naturale con acque cristalline e paesaggi mozzafiato. Perfetto per una giornata di relax, snorkeling o escursioni in barca.

Marzamemi, Villa Romana del Casale (Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO), la Riserva dello Zingaro e il Castello di Venere con una vista spettacolare sulla città e sulla costa circostante, costituiscono altre attrazioni minori della Sicilia. Ma se vi dicessimo che un'altra peculiarità della regione sono i camionisti con scritte strane dietro il loro mezzo di trasporto?

Sicilia, camionista scrive qualcosa dietro il suo mezzo: l'ha fatto palesemente per sua moglie!

Una delle città più visitate della Sicilia è Messina (anche solo per la sua prossimità al resto d'Italia). Proprio tra tale località e Taormina (altro famoso luogo dove poter ammirare un Teatro Greco straordinario con viste panoramiche mozzafiato) è stato avvistato recentemente un camionista. Cosa c'è di comico o surreale in tutto questo? Assolutamente nulla! Quello che fa ridere, tuttavia, è ciò che l'uomo ha scritto sul retro del proprio mezzo: qualcosa che sembrerebbe essere più opera di sua moglie.

La segnalazione proviene dalla pagina Instagram di @sonia_fantasia. La donna ha immortalato il camionista che sotto i cartelli autostradali che indicano la via per Taormina o Messina, tiene scritto sul retro del mezzo: "Sposato". Insomma, sembra proprio che la moglie abbia voluto marcare il territorio. Viene da domandarsi se l'uomo sia davvero tutto questo adone o semplicemente la consorte sia gelosa. Eppure, qualcuno ipotizza anche che Sposato sia la ditta per cui lavora l'autista... Chissà!

