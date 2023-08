Fruttivendolo, all'ingresso del negozio compare un cartello comico contro i clienti maleducati: "Se toccate la frutta..."

Fruttivendolo, un esercente stanco di dover ammonire tutti i clienti scostumati che palpano la propria merce ha posto un cartello che intima loro di non farlo, altrimenti...

Palpare la merce mentre si fa la spesa dal fruttivendolo è considerata maleducazione e non è una pratica corretta. Ci sono diverse ragioni per cui questa azione è sbagliata. In primo luogo, toccando la frutta si trasferiscono germi, batteri e sporco da una persona all'altra e si contamina il cibo che altri clienti potrebbero acquistare. Maneggiare il prodotto, inoltre, può danneggiarlo, soprattutto se si tratta di alimenti delicati come le pesche o le fragole, facendole ammaccare o deteriorare. Insomma, il gesto in questione può essere considerato a tutti gli effetti mancanza rispetto verso i venditori e gli altri compratori, in quanto mostra poca cura per gli altri e per i cibi. Toccare senza acquistare, poi, può anche creare confusione e disordine nei banchi di vendita e contribuire a una pessima esperienza di acquisto per tutti.

Invece, quando si fa la spesa per la frutta, è meglio usare gli appositi guanti o i sacchetti di plastica per raccoglierla, dato che nel 90% dei casi sono messi a disposizione dal fruttivendolo. Se proprio questi ultimi oggetti non dovessero essere disponibili, è sempre possibile utilizzare il cartone per uova o altre buste che si trovano in genere vicino ai banchi di vendita. Ovviamente, direte voi, c'è bisogno di capire la maturità o la qualità della frutta, per acquistarla. Benissimo, allora non costa davvero nulla chiedere al personale del negozio per ricevere assistenza! Infine, praticare sempre l'igiene delle mani prima e dopo aver fatto la spesa, in modo da mantenere puliti e sicuri sia sé stessi che gli altri, dovrebbe essere una regola non scritta del vivere civile. Ormai da quando c'è stato il Covid ognuno di noi viaggia con il gel igienizzante in tasca, no?

Purtroppo, nonostante tutti i rischi sopra descritti e la possibilità concreta di essere definiti dei maleducati qualora si tocchi la frutta, c'è gente che continua a farlo. Secondo un fruttivendolo di una città italiana non meglio identificata, sono perlopiù le donne a compiere un gesto simile. In effetti, a ben guardare, il cartello in questione è abbastanza sessista, considerando che tira in ballo le 'signore' e non i signori. Scopriamo dunque cosa recita la scritta pubblicata dal profilo Instagram @58nadia46 e che ha fatto rapidamente il giro del web.

"Le signore che palpano la frutta saranno sottoposte allo stesso trattamento da parte del fruttivendolo", queste le parole che appaiono all'ingresso del negozio. Naturalmente il cartello è comico perché immaginiamo che il fruttivendolo stia scherzando e che non attui alcun tipo di molestia nei confronti delle sue clienti, tuttavia, l'avvertimento potrebbe essere efficace. Certo, una domanda resta lecita: per gli uomini che toccano la merce come si fa?

