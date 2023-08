Roma, cittadino del quartiere Prati lascia un biglietto furioso (ma esilarante) sul bidone della spazzatura: cosa c'è scritto

Roma, un abitante del quartiere Prati per lamentarsi dello scarso servizio urbano relativo alla raccolta dei rifiuti lascia un biglietto dai toni furiosi, ma esilaranti: cosa scrive

Il problema della spazzatura a Roma è cronico e dibattuto da diversi anni. La città continua ad affrontare sfide legate alla gestione dei rifiuti, alla raccolta e allo smaltimento appropriato. I tempi in cui viene recuperata l'immondizia nella capitale è spesso considerato inefficiente e disorganizzato. La mancanza di un piano ben strutturato porta così a ritardi e accumuli di montagne di spazzatura in alcune zone. Il capoluogo laziale ha diverse volte incontrato problemi con i contratti di appalto che hanno portato a ritardi nei servizi e a controversie legali.

La mancanza di discariche adeguate e di impianti di smaltimento purtroppo rende difficile il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Questo porta a situazioni in cui la spazzatura rimane accumulata in strada per diverso tempo. In alcuni quartieri, è stata riscontrata proprio una sorta di cultura di abbandono dei rifiuti, per cui le persone scaricano immondizia in modo indiscriminato, contribuendo all'accumulo di buste puzzolenti e 'attira topi e cinghiali' in strada. La manutenzione delle aree pubbliche e dei bidoni per la raccolta non è sempre ben fatta e così è davvero difficile il controllo dell'accumulo di rifiuti.

In passato, sono state spesso adottate soluzioni temporanee per risolvere il problema, ma queste non hanno affrontato le cause sottostanti. Negli ultimi anni, le autorità cittadine hanno cercato di migliorare la situazione a Roma attraverso investimenti nell'infrastruttura di gestione dei rifiuti, l'adozione di nuovi piani di raccolta e l'implementazione di misure per incentivare la corretta gestione dei rifiuti da parte dei cittadini. Tuttavia, la sfida è ancora aperta per la città più importante d'Italia. E i cittadini?

Roma, in zona Prati spunta un cartello irriverente sull'immondizia: "Ci avete fatto..."

Il quartiere Prati a Roma è uno dei quartieri più noti e centrali, situato sulla riva occidentale del fiume Tevere. È caratterizzato da strade ampie, eleganti edifici, negozi di alta moda e una posizione strategica vicino al Vaticano e al centro storico. Esso è conosciuto per la sua architettura elegante e classica con palazzi storici in stile liberty, umbertino e neoclassico, molti dei quali ospitano uffici, botteghe e residenze. In sintesi, è una delle zone più affascinanti della capitale, ma anche qui non si sfugge al grave problema della spazzatura.

Così, un cittadino della zona evidenziato dalla pagina Instagram @fenomenologia_urbana, ha affisso un cartello particolarmente sincero su un bidone della spazzatura. La segnalazione, come spesso accade, fa ridere, ma fa anche riflettere. Ecco cosa dice il biglietto 'furioso' (rigorosamente in dialetto romano): "Ci avete fatto morì de puzza per tre giorni. Poi ci chiedete la Tari. Mort***i vostra!".

