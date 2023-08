"Guardate il mio coinquilino che abominio ha cucinato", la testimonianza di un italiano in Inghilterra

Un italiano residente nel nord dell'Inghilterra ha condiviso una foto horror. Come capita spesso quando una persona straniera prova a dare un tocco di originalità ai piatti italiani, succede una tragedia.

Nel 2016, tutti i residenti nel Regno Unito sono stati chiamati a votare, tramite referendum, per una decisione storica: uscire o rimanere nell'Unione Europea. A sorpresa, ha vinto il 'Leave': il 52% dei britannici ha chiesto di uscire dall'Unione e così è stato. Nei tre anni successivi, hanno avuto luogo lunghissimi e complicatissimi negoziati per trovare un accordo (economico e legale) che soddisfacesse entrambe le parti. Ufficialmente, l'Inghilterra e il Regno Unito sono del tutto fuori dall'UE dalle ore 23 (GMT) del 31 gennaio 2020. Le conseguenze di questo cambiamento sono state pesanti.

Quella che ha colpito maggiormente gli italiani è lo stop alla libera circolazione delle persone. Ogni cittadino italiano può muoversi liberamente negli stati dell'Unione, ma da tre anni per entrare in Inghilterra, anche solo per una visita turistica, c'è bisogno del passaporto. Più complicato ancora trasferirsi per vivere e lavorare in uno dei paesi del Regno Unito. Nonostante ciò, gli italiani sono gli expat più presenti in Inghilterra: secondo l'Office of National Statistics, nel 2021 vivevano 290mila italiani. Curiosamente, è un dato raddoppiato rispetto al 2016, dunque pre-Brexit. Insomma, nonostante il referendum che ha sancito l'uscita dall'Unione Europa, l'Inghilterra continua ad attrarre italiani.

Il coinquilino cuoco: in Inghilterra qualcuno esagera con la fantasia

Tra i tanti italiani residenti in Inghilterra, ce n'è uno che ha segnalato un grande classico: un abominio culinario fatto da un coinquilino straniero. La segnalazione è giunta alla pagina Il Coinquilino di M, che da oltre dieci raccoglie documenti simili. Non sappiamo di che nazionalità sia il coinquilino (laureato, è bene specificarlo!) del nostro connazionale, ma è indubbio che abbia poca dimestichezza con la cucina italiana e che abbia troppa voglia di sperimentare. Per i dettagli del piatto e di come è stato preparato, lasciamo leggere la dettagliata descrizione fornita dall'autore della segnalazione.

Uno dei commenti con più 'Mi piace' recita: "Per un secondo ho pensato che quelle fossero lasagne". E invece no: sono due fette di un formaggio di natura imprecisata. Se la pasta stracotta, forse, è accettabile (a molti stranieri piace così), lo sciroppo d'acero è davvero imperdonabile. Si può essere tolleranti verso le altre culture e gli esperimenti culinari, ma mettere uno sciroppo così dolce sulla pasta è oggettivamente troppo. Non a caso, Vince scrive: "Certi non emigrati non hanno idea del livello di disagio che costantemente vediamo". Mai parole furono più giuste.

