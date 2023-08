Napoli, alla stazione di Via Cesario Console spunta una scritta contro l'ANM: la lingua napoletana rende tutto più incisivo

Napoli, in via Cesario Console appare una scritta che si scontra con l'ANM, il servizio di trasporti in città: ecco cosa recita

Napoli è una città ricca di storia, cultura, arte e gastronomia. Basti solo pensare che il centro storico è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO ed è famoso per le sue stradine pittoresche, le chiese storiche e le piazze affascinanti come Piazza del Gesù Nuovo e Piazza San Domenico Maggiore. Anche il Museo Archeologico Nazionale è celebre per ospitare una delle più importanti collezioni di arte e reperti romani al mondo, tra cui gli affreschi di Pompei ed Ercolano e la statua di Farnese. Allo stesso modo il duomo del capoluogo campano è un'imponente cattedrale che contiene la Cappella di San Gennaro, dove viene conservata la reliquia del santo patrono.

Chi visita la città di Napoli non può fare a meno di vedere Castel dell'Ovo, fortezza medievale che è uno dei simboli della città e che regala anche una vista panoramica sulla baia. Il Palazzo Reale della provincia della Campania è da esplorare in quanto è stato la residenza di vari sovrani e presenta sontuose stanze e arredi. I giardini adiacenti, il Parco della Reggia di Capodimonte, sono anche un luogo piacevole. Notevoli anche la Galleria Umberto I (esempio di architettura neoclassica con negozi, caffè e ristoranti) e Piazza del Plebiscito, circondata da importanti edifici, tra cui il Palazzo Reale e la Chiesa di San Francesco di Paola. È uno dei luoghi principali per eventi e celebrazioni.

Il Museo di Capodimonte (noto per la sua vasta collezione di opere d'arte, tra cui dipinti di artisti come Caravaggio, Tiziano e Raffaello), il Complesso Monumentale di Santa Chiara e Napoli Sotterranea (dov'è possibile vedere le antiche cisterne d'acqua e le vie sotterranee) concludono le attrazioni più importanti in città. Ma ve ne sono anche altre... Opere d'arte... stradali, per così dire.

Napoli, la scritta alla fermata è un insulto in napoletano: ecco cosa recita

Napoli è una città con un'atmosfera vibrante e una storia affascinante. Le attrazioni sopracitate offrono solo un assaggio di ciò che il capoluogo campano ha da offrire, quindi bisogna prepararsi a esplorare e scoprire ancora di più durante una visita qui. Alcune cose, tuttavia, si potrebbero non comprendere. Infatti, la lingua napoletana (riconosciuta come tale dall'UNESCO) è insidiosa e particolare.

Quando si tratta di 'insulti' ci sono sicuramente svariati modi per recitarli in napoletano. Uno di questi è quello che ha catturato la pagina @Vesuvianastateofmind creando un post appositamente. La scritta che si legge sul vetro dell'ANM - il servizio di trasporto di Napoli, in Via Cesario Console recita: "All'ANM e kitmu**t". Trattasi di una celebre imprecazione partenopea che se la prende non solo con una persona, ma anche con i suoi partenti 'defunti' (chi ti è morto).

In questo caso è stato sfruttato l'acronimo ANM (Azienda Napoletana Mobilità) e la parola 'anima' (anm in napoletano) perché hanno la medesima pronuncia. Il vandalo che ha creato la scritta ce l'aveva con il servizio di trasporti? È probabile. O semplicemente era arrabbiato per problemi suoi.

LEGGI ANCHE: Bolzano, nessuno rimuove un'auto abbandonata e qualcuno aggiunge questo bigliettino sul parabrezza