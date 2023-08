Toscana, all'ingresso di una città vicina a Massa-Carrara compare un cartello macabro: "Qui abbiamo il cimitero, ma non..."

Toscana, all'ingresso della città di Aulla in provincia di Massa Carrara c'è un cartello preoccupante: ecco cosa bisogna fare qui

Aulla, un affascinante comune situato nella provincia di Massa-Carrara in Toscana, è una destinazione che offre un connubio affascinante tra bellezze naturali e patrimonio storico. Sebbene possa essere considerata una gemma meno conosciuta rispetto ad alcune delle città più grandi della regione, ha molto da offrire ai visitatori che cercano un'esperienza autentica e rilassante. Una delle principali attrazioni qui è il castello medievale, che domina la città dall'alto di una collina. Il Castello di Aulla, con le sue possenti mura, torri e un ponte levatoio ben conservato, regala una visione affascinante nella storia della zona. Passeggiare attraverso di esso e ammirare la vista panoramica sul comune e sulla campagna circostante è un'esperienza indimenticabile.

L'Abbazia di San Caprasio è un'altra attrazione di grande rilevanza storica e religiosa. Questo antico complesso monastico, risalente al IX secolo, è noto per la sua architettura romanica e gli affreschi ben conservati. L'interno dell'abbazia offre un senso di tranquillità e spiritualità, e rappresenta una tappa significativa per coloro che sono interessati alla storia religiosa della regione. Gli amanti della natura troveranno qui una serie di opportunità per esplorare gli ambienti circostanti. Le Alpi Apuane, una catena montuosa vicina, che offre sentieri escursionistici e panorami spettacolari. La zona è anche famosa per le sue cave di marmo, che hanno fornito materiali per opere d'arte di fama mondiale.

Un'altra attrazione naturale da non perdere è il fiume Magra, che attraversa la città. Lungo le sue rive, è possibile fare passeggiate piacevoli o rilassarsi in un ambiente tranquillo. Aulla rappresenta pure un punto di partenza strategico per coloro che desiderano esplorare ulteriormente la Toscana, sia verso la costa che verso l'entroterra. Infine, non si può parlare di Aulla senza menzionare la sua autenticità e la sua atmosfera accogliente. Gli abitanti locali sono cordiali e fieri della loro storia e cultura. I ristoranti e i caffè locali offrono l'opportunità di gustare prelibatezze locali, come piatti a base di pasta fresca e prodotti tipici toscani. E poi, all'ingresso, c'è un cartello davvero 'caratteristico'.

Toscana, ad Aulla c'è un cartello bizzarro che spaventa proprio tutti: ecco perché

In definitiva, Aulla è una destinazione che offre un'esperienza autentica e rilassante per chiunque sia interessato a scoprire una parte meno turistica della Toscana. Con il suo castello maestoso, l'abbazia storica, le bellezze naturali e l'atmosfera accogliente, ha molto da offrire a coloro che desiderano esplorare i tesori nascosti di questa affascinante regione.

Appena si entra in città, c'è poi un cartello caratteristico (anche se spaventoso) che recita: "Aulla. Moderare la velocità. In questa città abbiamo il cimitero, ma non l'ospedale". Queste parole per quanto atte a prevenire incidenti di diverso tipo, risultano macabre perché inevitabilmente legate alla morte. La segnalazione dell'annuncio, ad ogni modo, è fornita dal sempre aggiornato profilo Instagram di Cristiano Militello (@cristiano.militello).

LEGGI ANCHE: "Nel mio Airbnb c'è stata una proposta di matrimonio finita male", cosa è successo dopo