"Nel mio Airbnb c'è stata una proposta di matrimonio finita male", cosa è successo dopo

Molte persone affittano un appartamento su Airbnb per una notte se c'è un'occasione speciale. A giudicare dal video pubblicato dalla padrona dell'appartamento, pare che una proposta di matrimonio non sia finita bene. Tuttavia, qualche giorno dopo, la stessa ha raccontato una storia ai limiti dell'incredibile.

La proposta di matrimonio è un momento speciale all'interno di una coppia. 9 volte su 10 a farla è l'uomo per la donna, ma non mancano le eccezioni. Molte persone scelgono Parigi o altre città 'romantiche' come luogo per la fatidica domanda. Altri lo fanno in vacanza, altri ancora in un giorno qualunque, affinché risulti ancora più inaspettata. La proprietaria di un appartamento su Airbnb ha raccontato una storia oggettivamente folle riguardante una proposta di matrimonio.

Il video ha raggiunto 11 milioni di visualizzazioni. Come si può vedere, in casa sono presenti tutti gli elementi tipici di una proposta di matrimonio, peraltro fatta in concomitanza con il compleanno della futura moglie. Tuttavia proprio la presenza di alcuni oggetti intonsi crea più di un sospetto. I dolci sono come appena usciti dalla pasticceria: nessuno li ha toccati. Ancora più clamoroso il fatto che ci siano dei regali sul letto, lasciati alla proprietaria dell'appartamento. Quest'ultima, nel video virale su TikTok, ha ipotizzato che a 'casa sua' abbia avuto luogo una proposta di matrimonio finita male. Diversi giorni dopo, tuttavia, è tornata a parlare di quell'episodio, spiegando quasi tutto quello che era successo.

La proposta di matrimonio finita male? Ecco cosa è successo dopo

In un video pubblicato poche ore fa, la proprietaria dell'appartamento ha ammesso che, effettivamente, la coppia era "sparita" la mattina del check out. A prenotare era stato l'uomo, motivo per cui la proprietaria del posto l'ha contattato, per sapere cosa fosse successo e anche cosa fare dei dolci e dei regali per il compleanno. "Non mi ha risposto per 72 ore, poi finalmente è ricomparso. Mi ha detto che erano stati due giorni pieni, che era triste di non essere riuscito a fare la proposta nel mio appartamento, ma che gliel'aveva fatta in un altro posto e lei aveva detto di sì!". Ma perché i due sono fuggiti dal b&b poche ore dopo esservi entrati, senza consumare nemmeno uno dei dolci presenti in salone?

"Si è scusato e mi ha detto che è andato via per un'emergenza improvvisa. Mi ha spiegato in maniera trasparente cosa era successo, ma non posso rivelarlo qui pubblicamente. Posso solo dirvi che c'entra l'ex della futura moglie, trovato colpevole di un grave reato. Non c'entra la ragazza. Lei sta bene, sta ancora insieme al futuro marito, sono ancora innamoratissimi e presto si sposeranno". In conclusione, la proprietaria dell'immobile spiega che il cliente ha acconsentito a pagare "spese extra" per la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti. "Verrà appena possibile a recuperare i regali per la compagna"

