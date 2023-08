"La maleducazione della gente non ha limiti", donna racconta il viaggio in aereo peggiore della sua vita

La prospettiva di viaggiare in aereo è emozionante per molti. Talvolta, però, l'esperienza in sé risulta deludente o perfino disastrosa. Una donna ha raccontato di come un passeggero maleducato, con un semplice gesto, le abbia rovinato l'intera esperienza di volo.

A molti di noi, soprattutto nelle prime volte, è capitato di emozionarsi all'idea di viaggiare in aereo. Essendo un mezzo di trasporto che una persona normale prende poch(issim)e volte in un anno, l'approccio che si ha è diverso, rispetto a un viaggio in treno o in autobus. Pensando razionalmente, tuttavia, si può concordare che l'aereo ha più di un difetto. In primis si sta più stretti rispetto ai treni e agli autobus; inoltre gli odori sgradevoli sono meno sopportabili, dato che il ricambio d'aria è minore e non si può aprire un finestrino come sull'autobus.

9 passeggeri su 10 si comportano in maniera esemplare, curando la propria igiene personale, evitando di parlare ad alta voce e occupando il posto assegnato. Ma c'è sempre una percentuale di persone che crea qualche disagio, piccolo o grande. Qualcuno pretende di sedersi o far sedere proprio figlio al posto finestrino, come successo a una passeggera pochi giorni fa. E poi c'è chi ha l'ardore di togliersi le scarpe, nonostante l'aereo sia il posto peggiore dove emanare odori corporei sgradevoli. Una donna ha raccontato l'accaduto su Reddit, social network che funziona in maniera simile ai vecchi forum e garantisce l'anonimato.

"L'esperienza in aereo peggiore della mia vita"

Dato che ogni giorno nel mondo viaggiano milioni di passeggeri (e non è un'iperbole), è pressoché certo che in questo momento qualcuno sia in volo senza scarpe. Alcuni lo fanno discretamente, evitando di rimuovere anche i calzini e lasciando i piedi sotto il sedile, altri vanno oltre. Quello che forse è inaccettabile è togliersi scarpe e calzini e appoggiare uno dei piedi scalzi sul bracciolo davanti a sé. Qualcuno, però, l'ha fatto e una donna lo ha fotogafato, spiegando che il tizio lo ha lasciato così per tutte e tre le ore di durata del volo su cui hanno viaggiato insieme, a pochi centimetri di distanza.

"La maleducazione della gente non ha limiti: il tizio ha tenuto i piedi così per 3 ore". A quanto pare, all'imbarco indossava dei sandali e non delle scarpe, ma è difficile che i suoi piedi avessero un odore gradevole. "Non voglio viaggiare mai più", ha risposto uno dei commentatori di Reddit. Un altro ha ribattuto: "Alcune persone crescono nella giungla". Altri hanno risposto alla domanda dell'autrice del post, ovvero: "Cosa fareste in una situazione simile?". C'è chi scrive: "Io ordinerei un caffè bollente con zucchero extra e, tornando al mio posto, lo farei cadere accidentalmente sul piede del tizio". Non manca il passivo-aggressivo di turno: "Io mi toglierei le scarpe, mi girerei verso di lui e appoggerei i miei piedi sul suo bracciolo".

LEGGI ANCHE: Modella cacciata dall'aeroporto: "Guardate come si è conciata per salire sull'aereo"