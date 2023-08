Liguria, "Sono nel posto più inquietante di sempre, ma qui si può dormire gratis": lo strano racconto di una TikToker

Liguria, vicino Sanremo esiste un posto inquietante dov'è possibile persino dormire gratis: ecco il racconto surreale di una TikToker

La Liguria è una regione italiana, con una magnifica costa affacciata sul Mar Ligure e splendide colline e montagne nell'entroterra. Essa offre una varietà di attrazioni che soddisfano diversi interessi e gusti. Ad esempio ci sono le Cinque Terre, un gruppo di pittoreschi villaggi costieri (Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore) noti per le loro colorate case a strapiombo sul mare, i sentieri panoramici e le scogliere mozzafiato. È un'area patrimonio dell'UNESCO. Altra bellezza da visitare qui è Portofino, un affascinante borgo di pescatori trasformato in una lussuosa località turistica, famosa per il suo porticciolo, i ristoranti di pesce di alta qualità e le splendide vedute sul mare.

La città più grande della Liguria è però Genova, il suo capoluogo: è una città ricca di storia e cultura. Qui si possono visitare il famoso Acquario, il centro storico (uno dei più grandi d'Europa), la Cattedrale di San Lorenzo e molto altro. Camogli (affascinante villaggio di pescatori con case colorate e una bellissima spiaggia), Porto Venere (borgo marinaro incantevole con un castello, una chiesa gotica e scogliere a picco sul mare), il Golfo dei Poeti (chiamato così perché è stato una fonte di ispirazione per poeti e scrittori, tra cui Lord Byron e Percy Shelley) e Savona (città portuale con un centro storico interessante, un'imponente fortezza medievale e bei lidi) concludono le attrazioni liguri.

Eppure è impossibile non citare Sanremo. Conosciuta come "La Città dei Fiori" per i suoi meravigliosi giardini e parchi, essa è famosa per il Festival della Canzone Italiana e le sue spiagge. Proprio in provincia esiste però anche un posto meno noto ai più e che vale la pena di essere visitato...

Liguria, in provincia di Sanremo c'è il posto più inquietante mai visto: ecco dove si trova

La TikToker Fiammetta (@fiammettaphotos sul social cinese) ha recentemente testimoniato in un video: "Sono nel posto più strano e inquietante che abbia mai visitato. Qui si può anche dormire gratis". Successivamente ha mostrato la location: "Si tratta di una casa aperta a tutti. È popolata da artisti, ma ci può andare chiunque e dormire e mangiare. È un po' inquietante. Questo è l'interno, ero a metà tra lo stupito e l'impaurito perché effettivamente mi sono immaginata questo posto la notte e non so se ci dormirei, però l'idea è molto carina. Infatti come vi dicevo, si può stare qui quanto si vuole e l'offerta è libera". Ma dove si trova questo posto?

"Mi trovo a Bussana Vecchia e qui proprio l'intero paese è popolato da artisti. È stato abbandonato a seguito di un terremoto e poi è stato ripopolato e curato da un sacco di artisti italiani e internazionali. Questa è la 'barca', una casa aperta a tutti che merita una visita. Ovviamente potete entrare e vederla gratuitamente. Mi trovo vicino Sanremo, in Liguria, ve la consiglio", conclude l'influencer. E voi? Andreste a dormirci gratis o questa casa è troppo strana?

