Toscana, "Ecco per quest'estate quattro borghi bellissimi da visitare, ma poco famosi": la testimonianza di due TikToker è virale

Toscana, ci sono quattro borghi quasi sconosciuti, ma davvero bellissimi da visitare: ecco quali sono secondo due TikToker di viaggi

La Toscana è una regione italiana conosciuta per i suoi incantevoli borghi medievali e le affascinanti città storiche. Uno dei borghi più suggestivi è San Gimignano, conosciuto anche come "La Manhattan del Medioevo": esso è famoso per le sue torri medievali che svettano sul panorama. Questo borgo ben conservato offre una ricca storia, arte e splendide vedute. Collinare e circondata da mura etrusche, è poi Volterra. Il luogo in questione offre un'atmosfera storica con le sue stradine lastricate e i suoi edifici in pietra. È noto anche per l'alabastro (una pietra pregiata che viene lavorata qui) e per essere stato una delle location dei film di Twilight.

Altro borgo collinare con panorami spettacolari sulla campagna toscana e numerose cantine dove degustare il pregiato vino locale è Montepulciano. Impossibile non citare anche Pienza, famoso per essere stato ristrutturato da Papa Pio II nel XV secolo per creare la "città ideale". È un bellissimo esempio di architettura rinascimentale e offre panorami mozzafiato sulla Val d'Orcia. Cortona, Monteriggioni, Castiglione della Pescaia (in questo caso borgo marinaro con spiagge spettacolari), Poppi e Vinci (città natale di Leonardo e sede di un museo dedicato all'artista e inventore rinascimentale), concludono il cerchio dei borghi più noti della Toscana. Eppure, ve ne sono altri quattro meno famosi, ma che vale comunque la pena visitare.

Quattro borghi in Toscana quasi sconosciuti, ma che vale la pena visitare: parola di TikToker

Andreea&Luca è un profilo di TikTok il cui nome utente è @borghitoscana. Questo già dice tutto in merito alla volontà della coppia di influencer di raccontare i luoghi più suggestivi della Toscana. In un recente video, la coppia ha parlato di quattro borghi da vedere questa estate, asserendo che questi sono poco famosi, ma comunque molto interessanti. Scopriamone uno per uno.

Il primo borgo citato è Fornovolasco (in provincia di Lucca), si trova in Garfagnana non molto lontano dalle Grotte del Vento. È un affascinante paesino immerso nel verde, circondato da boschi e montagne, e offre una piacevole atmosfera di tranquillità e autenticità. In secondo luogo, c'è Vellano (in provincia di Pistoia), un piccolo borgo sulla montagna che consiste in un pittoresco paese, circondato da una splendida campagna toscana. Anche qui si è circondati dalla bellezza.

Seggiano (in provincia di Grosseto) è un piccolo borgo tra Monte Amiata e Val d'Orcia ed è immerso in un ambiente naturale spettacolare. Nelle vicinanze si trova anche il "Giardino di Daniel Spoerri", un museo all'aperto di sculture d'arte contemporanea immerso nel paesaggio. Infine, c'è Vezzano (in provincia di Arezzo), piccolissimo borgo vicino al Santuario della Verna. E voi, li conoscevate?

