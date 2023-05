Cucine da Incubo, la verità sconvolgente: "I clienti sono tutti attori?" Scopriamo la risposta dai protagonisti stessi

Cucine da Incubo è uno dei format gastronomici più conosciuti della televisione italiana, dove lo chef Antonino Cannavacciuolo aiuta i gestori di ristoranti sull'orlo del fallimento a riorganizzare la loro attività. Ma quanto di vero c'è realmente in ciò che vediamo? Un'indagine di Andrea Strafile di Vice svela alcuni retroscena sulle storie raccontate nelle puntate. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti e come sono andate le cose dopo la partecipazione al programma.

Il successo dei programmi culinari in tv non sembra mai sbiadire, MasterChef, 4Ristoranti, CelebrityChef, Cucine da Incubo sono solo alcuni dei format televisivi che hanno portato alla ribalta i migliori chef italiani. Tra questi, troviamo Antonino Cannavacciuolo, noto chef pluristellato e volto di Cucine da Incubo, un programma in cui aiuta i gestori di ristoranti sull'orlo del fallimento a riorganizzare le proprie attività.

Il programma, nato nel 2013 e trasmesso su diverse reti televisive, ha suscitato l'interesse di molti spettatori che si sono chiesti quanto di vero ci sia nelle storie raccontate durante le puntate. Andrea Strafile del sito Vice ha indagato sulla questione chiedendo direttamente ai protagonisti delle puntate come sono andate le cose dopo la loro partecipazione alla trasmissione.

La veridicità delle storie raccontate in Cucine da Incubo

A questo proposito, Strafile ha visitato personalmente il ristorante Le Lanterne a Roma, dove ha incontrato la titolare Emilia Karaš. La signora Karaš ha dichiarato che alcuni ristoranti, tra cui il suo, hanno richiesto di partecipare al programma, mentre altri sono stati contattati dalla produzione. Le riprese durano una settimana e le persone presenti nel ristorante sono spesso comparse reclutate per strada, il rinnovo del locale è a spese del programma, ma i lavori consistono solo in una rinfrescata alle pareti e in qualche modifica all’arredamento.

Inoltre, Emilia ha spiegato che i piatti serviti dopo la partecipazione al programma non erano quelli ideati da Cannavacciuolo, ma quelli della tradizione romana. Secondo la titolare, lo chef non ha tenuto conto degli standard richiesti dalla città, in cui i piatti tradizionali sono molto apprezzati dai turisti.

In conclusione, la veridicità delle storie raccontate in Cucine da Incubo è stata messa in discussione, ma è importante ricordare che sono solo rumors e che le fonti vanno sempre verificate. Tuttavia, il programma continua ad avere un grande successo e a far emergere i talenti della ristorazione italiana, dando visibilità a ristoranti e chef di tutto il Paese.

"In televisione possono inventare qualsiasi cosa, compresa la verità." Questa frase di Woody Allen è sempre più valida in tempi di programmi televisivi a sfondo gastronomico. L'indagine di Andrea Strafile del sito Vice su Cucine da Incubo ha messo in luce uno scenario molto differente da quello che ci viene mostrato in tv. La veridicità delle storie raccontate e la reale efficacia delle soluzioni proposte dagli chef, spesso, si rivela essere solo una finzione. Il pubblico di questi programmi dovrebbe essere consapevole di questo e guardare il tutto con un occhio critico.

Cucine da Incubo: la verità dietro alle storie dei ristoranti in crisi

È innegabile che i programmi culinari abbiano acquisito un enorme successo in Italia, dando la possibilità di scoprire talenti culinari di grande livello, come Antonino Cannavacciuolo. Tuttavia, ciò che emerge da quest'articolo è la domanda sulla veridicità delle storie che vediamo nei programmi televisivi. È importante ricordare che la televisione è un mezzo di intrattenimento e può essere influenzata da scelte editoriali volte a incrementare l'audience. In ogni caso, l'aspetto da non dimenticare è che questi programmi possono avere un effetto positivo sulla diffusione della cultura culinaria e sulla valorizzazione del settore. Ci chiediamo allora: a voi, cari lettori, piacciono questo tipo di programmi? E quale è il vostro parere sulla loro veridicità?