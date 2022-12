Ricette innovative per consumare il pandoro: la proposta di Diletta Secco ed Emanuele Ferrari spopola sul web

I giovanissimi content creator propongono delle ricette innovative per consumare il pandoro: facilissime e super gustose.

Il pandoro è uno dei dolci natalizi più amati dagli italiani. È ormai tradizione non solo mangiarli il 24 e 25 ma anche regalarli. a volte sono talmente tanti i pandori che si ricevono che sono la colazione preferita di questo periodo delle feste. Spesso si farciscono anche con creme spalmabili alla nocciola o al pistacchio o, secondo tradizione, con la crema al mascarpone. Eppure i content creator che stanno popolando sui social hanno proposto delle alternative innovative su come consumare questo dolce. Se avete ospiti durante o poco dopo le feste, una bella alternativa è creare dei dolci proprio con la base di pandoro. Ricette che, secondo i video che Diletta Secco ed Emanuele Ferrari pubblicano sui social sembrano non solo facilissime ma anche super gustose e sfiziose.

Pandoro: ecco alcune ricette per consumare in maniera differente questo tipico dolce natalizio

La content creator conosciuta anche come 'quella della croccantella' ha proposto una ricetta a base di pandoro che a suo dire è tipica nella sua famiglia. A tramandare la ricetta che pubblica in collaborazione sulla pagina di Giallo Zafferano è sua mamma conosciuta da tutti i suoi fan come 'mamadrama'. Ecco cosa occorre per preparare questi piccoli ravioli di pandoro.

Si inizia con tagliare il pandoro orizzontalmente in fette sottili. Queste vanno rosolate in padella per renderle più croccanti. Solo dopo si farciscono con una crema spalmabile alla nocciola su tutta la superficie mentre al centro si mette del mascarpone e poi si arrotola il tutto. Questi vengono decorati con zucchero a velo e sono buonissimi e facilissimi da preparare.

Emanuele invece ha iniziato la sua carriera su Instagram ricreando alcuni look delle star con oggetti che si trovano in casa. Anche le imitazioni con il cibo non sono mancate ma pian piano il cibo ha spopolando diversamente sul suo profilo. Lasciate le imitazioni ha iniziato a condividere non solo la sua quotidianità ma anche ricette innovative. Ecco il suo Pandoromisù. Emanuele ha revisionato la classica ricetta del tiramisù sostituendo i classici biscotti savoiardi con pezzi di pandoro.

Anche la crema al mascarpone è quella che le è stata tramandata da sua zia Uga. Si montano 4 tuorli con 4 cucchiai di zucchero. Una volta montati si aggiunge 500g di mascarpone e gli albumi montati separatamente a neve. Si passa alla stratificazione: crema, pandoro e caffe. In frigo per una notte e tanto cacao.

