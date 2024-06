Una merenda sana per l'estate: l'ideale anche per chi è a dieta, ecco come fare

Se sei a dieta ma ha voglia di una merenda fresca e gustosa per l'estate, non perdere questa ricetta davvero squisita: ti basteranno pochi ingredienti e il gioco sarà fatto. I dettagli illustrati attraverso un video pubblicato sulla piattaforma Instagram.

L'estate in arrivo porta con sé tante sfiziose ricette d'autore. Scovarle è semplice, prepararle ancor di più: ti basterà un po' di ingegno e potrai organizzare la tua estate di gusto in poche semplici mosse. La ricetta di cui parliamo oggi è adatta a chi è a dieta e non vuole rinunciare ai piaceri: stiamo parlando dei freschi bon bon al cocco. Prepararli non sarà complicato e ti basteranno davvero pochi ingredienti: andiamo a vedere come fare attraverso il contenuto postato dalla food creator Dalila Leperino, che li ha realizzati e mangiati in pochi passi.

La merenda fresca e di gusto per l'estate: ideale per chi è a dieta

Stiamo parlando dei buonissimi bon bon ripieni al cocco, che impreziosiranno i tuoi momenti conviviali. Per iniziare, vi occorreranno solo alcuni accorgimenti, per mettere insieme tutto il necessario. Stiamo parlando, nel dettaglio, di appena 150 grammi di yogurt greco, soli tre cucchiai di cocco rapè, del dolcificante a scelta (la nostra influencer ha usato 2 cucchiaini di miele). Infine, del cioccolato fondente quanto basta.

Non resta che allacciare il grembiule e mettersi a lavoro. Per prima cosa, bisognerà mescolare lo yogurt greco, insieme al cocco rapè e al dolcificante a scelta. Una volta ottenuta una forma omogenea (dovranno essere a mo' di palline), le soluzioni andranno riposte in freezer per un periodo di tempo di tre ore. L'ultimo passo di piacere è quello di immergere i nostri amati bon bon nel cioccolato fuso e il gioco è fatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dalila Leperino (@cucinaedelizia)

Avrete così la vostra merenda fresca e pronta all'uso per un'estate di gusto. Un prodotto che guarda anche a chi segue una dieta: già, perché il contenuto calorico è davvero ridotto. Non resta che passare dalla teoria alla pratica: questa ricetta vi farà davvero toccare il cielo dei sapori con un dito.

Quante porzioni

Con i dosaggi suggeriti dall'influencer nel contenuto video postato, dovrebbero essere realizzati dalle 10 alle 15 palline, ideali dunque per due persone. La ricetta funziona anche senza dolcificante: in assenza il gusto potrebbe essere, però, meno dolce. Una pallina tira l'altra: attenti a non esagerare. Per altre sfiziose ricette da poter realizzare tra le mura domestiche potrete seguire i consigli per una lasagna con le zucchine d'antologia: vi basteranno, anche in questo caso, pochissimi ingredienti e qualche minuto di pazienza. Eccome come fare nel dettaglio.