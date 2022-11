Benedetta Rossi: "Dovete provare i miei gnocchi senza patate", la rivoluzione di un piatto tipico

Benedetta Rossi propone una ricetta super light degli gnocchi: privi di patate sono semplicissimi da preparare!

Gli gnocchi sono un piatto amatissimo dagli italiani ma spesso le persone preferiscono acquistarli già belli e fatti piuttosto che prepararli in quanto hanno dei tempi abbastanza lunghi. Ciò che rende veramente 'complicata' la ricetta è proprio bollire le patate, privarle della buccia e schiacciare: processo che richiede almeno un'ora se si conta anche il tempo di cottura della patata che deve diventare molto morbida. Benedetta Rossi, la seguitissima food blogger ha però ideato questa nuova variante che non prevede l'utilizzo della patata. Oltre a suggerirci una ricetta velocissima e semplicissima mostra anche alcuni condimenti con cui abbinare questa ricetta super innovativa. Dimenticate lo schiaccia patate, da oggi gli gnocchi di Benedetta vi conquisteranno!

Benedetta ha deciso di sperimentare proponendo la sua versione di un piatto tipico italiano. Quanti di voi la domenica o il giovedì, così come dice il detto, mangiano gli gnocchi o vanno a pranzo fuori proprio perché la preparazione è troppo lunga. Bollire le patate, sbucciarle e impiegare tutto quel tempo a creare i serpentelli per poi tagliarli: un processo veramente lunghissimo.

Benedetta propone degli gnocchi di ricotta: tutto ciò che dovete fare è ammorbidire 500g di ricotta con la forchetta e aggiungere un uovo, parmigiano, un pizzico di sale e pepe e pian piano incorporare 300g di farina fino a quando non si ottiene un panetto. Solo successivamente si preparano i tipici gnocchi che proprio come quelli di patate andranno bolliti in acqua calda salata. Queste sono le dosi che la Rossi suggerisce per 4 persone. Una ricetta veramente innovativa e dal sapore delizioso. Si possono poi condire con la tipica salsa al pomodoro e basilico e non solo!

Benedetta propone anche la variante con il pesto: ovviamente, se anche questo fatto in casa, tanto meglio!

Ultimo ma non per importanza, propone un condimento perfetto se avete ospiti. Si tratta di un sugo ai formaggi che, con la pasta fatta principalmente di ricotta, si sposa benissimo. Il procedimento è molto simile a quello della gricia: si prepara la pastella di formaggi grattugiati (per un sapore bello intenso potete creare un mix di parmigiano, romano e pecorino) che diventerà una crema grazie all'acqua di cottura. Se volete anche un tocco croccante, pezzettini aggiungete dei pezzettini di guanciale!

