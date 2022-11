Hai dimenticato il dessert? Benedetta Rossi confessa il suo segreto

Quante volte è successo di avere ospiti e dimenticare il dessert? Ecco una soluzione velocissima e pronta in pochi minuti.

Benedetta Rossi è tra le food blogger più seguite in Italia non solo con i suoi video sui social ma anche con i libri di cucina. La Rossi si occupa per altro anche della casa, di consigli furbi per l'ambiente domestico o di soluzioni fai da te molto convenienti ed economiche. Il suo blog è una vera miniera d'oro per chi ama la cucina e i trucchetti per le faccende domestiche ma oggi scopriamo qual è il suo segreto per un dessert che potrebbe salvare la cena in pochi minuti.

La Rossi è famosa per ricette semplici da preparare e veloci con spiegazioni sempre molto attente. Questa volta ha deciso di condividere con i suoi fan la ricetta della mousse a limone pronta in pochissimi minuti e servita in modo molto elegante così da garantire l'effetto wow agli ospiti. Scopriamo quali sono gli ingredienti di questa ricetta.

INGREDIENTI MOUSSE AL LIMONE

100 ml di succo di limone

100 ml di succo di arancia

40 gr di zucchero

20 gr amido di mais

200 ml panna già zuccherata

aroma di limone q.b.

Cominciamo col prendere un pentolino e inserire a freddo lo zucchero e l'amido di mais, mescoliamo le polveri e poi aggiungiamo il succo di limone e arancia ovviamente già filtrato. Giriamo bene con la frusta per evitare che si formino i grumi e portiamo tutto sul fuoco a fiamma bassa per creare una crema densa e profumata. Continuiamo a mescolare sempre nello stesso verso per poi togliere dal fuoco quando la crema sarà abbastanza densa.

A parte cominciamo a montare la panna e quando sarà della consistenza giusta aggiungiamo anche la crema al limone ormai raffreddata completamente. Continuiamo a mescolare e aggiungiamo a piacere qualche goccia di aroma di limone. La mousse è pronta e possiamo servirla in un bicchiere di vetro con qualche scorza di limone come decorazione. Non dimentichiamo di aggiungere qualche biscottino per guarnire e gustarla al meglio.

