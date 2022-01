Riccardo Signoretti spara su Giacomo Urtis: "Corona è preistoria, c'è roba recente con un cantante famosissimo!"

Il chirurgo, nella casa del Grande Fratello Vip per il secondo anno consecutivo, ha raccontato a Sophie Codegoni di una storia di letto con un uomo noto del mondo dello spettacolo, senza rivelare chiaramente il nome. Ha assicurato che l'uomo in questione non ha mai fatto mistero di questa relazione, e che si sono conosciuti in aeroporto. Il chirurgo ha poi aggiunto di essere andato a vivere da lui, in Sardegna, e che non conosceva nessuno.

Nella confessione tra Giacomo e Sophie il chirurgo ha detto: "Non l'ha mai nascosto", assicurò Urtis. "Vivo in Sardegna e non conosco nessuno. Mi ha fatto conoscere tutto lui... mi ha detto di andare a vivere con lui. Ci siamo incontrati all'aeroporto. Ho visto una minigonna piena di braccia ingioiellate, ho si è girato e ha detto 'Piacere Giacomo' e lui ha detto 'Piacere Fa...'"

Dopo aver ascoltato Giacomo Urtis raccontare i suoi rapporti a tre con un noto personaggio dello spettacolo e la moglie, Sophie Codegoni commenta: "Lui dice sempre di adorarti infatti! Quando venivi a cena lì infatti vedevo che vi baciavate, ma sai noi ci salutiamo tutti baciandoci in bocca, non pensavo…". Sophie chiede a Urtis di descrivere la situazione a letto e lui risponde: "Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io guardavo loro due".

Il racconto di Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip sui suoi rapporti a tre con un noto personaggio dello spettacolo e consorte ha inevitabilmente sollecitato una caccia al nome. In cima alla lista degli indiziati, da subito, ci è finito Fabrizio Corona, che risponde alla perfezione all'identikit riportato da Urtis a Sophie Codegoni, con il dettaglio dei precedenti in carcere che lascia poco spazio alle interpretazioni.

In breve, Fabrizio Corona ha confermato le voci secondo cui sarebbe coinvolto nella relazione tra Giacomo Urtis e Sara Tommasi. In un'immagine pubblicata sul proprio profilo social, Corona è abbracciato ad Urtis e scrive "Amore mio...grande unico e solo, era un nostro segreto...dai!". L'ironia di Corona si nota chiaramente e le tempistiche della pubblicazione della storia sembrano confermare la sua capacità di stare sempre al passo in questa faccenda.

Riccardo Signoretti, commentando un post Instagram di @IsaeChia sulla presunta relazione tra Urtis e Corona, ha scritto: "Questa è preistoria, chissà se parlerà del famosissimo cantante, roba recente". Non è dato sapere chi sia il "famosissimo cantante" citato da Signoretti, ma su Twitter è già esplosa la lotteria del nome.

Non ci sono certezze, ma negli ultimi 12 mesi Giacomo Urtis è andato in clinica a trovare diversi ex amici suoi, un rapper e alcuni cantanti. Tutti hanno posato accanto a lui per un post su Instagram. Tuttavia, considerando che Giacomo Urtis ha inciso il singolo Gossip e che per questo ha bazzicato il Battiti Live, dove ha conosciuto ed avuto a che fare con diversi cantanti, è possibile che abbia avuto anche un flirt con un calciatore: "Mi sono visto per un mese con una persona molto, molto, molto famosa. Un personaggio davvero noto, soltanto che stava esaurito.“

Mi diceva continuamente "tesoro, sei la persona della mia vita, ti assicuro che sei l'uomo giusto per me, dico sul serio". Poi a settembre spariva. Lui era davvero un paranoico. Dovevamo sempre mangiare con il bodyguard. A agosto era davvero esaurito. " ed ha continuato dicendo "No, tranquilla tesoro, non faccio nomi. Altrimenti, se avessi parlato, avrei fatto crollare mezzo l'economia italiana e oltre, compreso il cinema. Quindi, in questo modo, capite, è stato molto stancante."

