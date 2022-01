Nina Moric sullo scandalo Urtis Corona: "Non ero io nel triangolo ma Belen!"

Giacomo Urtis ha confessato a Sophie Codegoni di aver avuto una lunga relazione con Fabrizio Corona. Quest'ultimo, sentendosi menzionato, ha replicato sui social media scrivendo "Il mio grande amore". Urtis ha poi raccontato anche di aver avuto una storia di letto con un uomo famoso del mondo dello spettacolo, senza rivelare il nome. Subito i riflettori si sono accesi su Nina Moric, ex moglie di Corona, la quale ha smentito di aver mai fatto parte di una relazione a tre con lui, tirando in mezzo Belen Rodriguez.

Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis ha confessato di aver avuto una relazione con un noto personaggio dello spettacolo e sua moglie. Urtis ha confessato a Sophie: "Nella confessione tra Giacomo e Sophie il chirurgo ha detto: "Non l'ha mai nascosto", assicurò Urtis. "Vivo in Sardegna e non conosco nessuno. Mi ha fatto conoscere tutto lui... mi ha detto di andare a vivere con lui. Ci siamo incontrati all'aeroporto. Ho visto una minigonna piena di braccia ingioiellate, ho si è girato e ha detto 'Piacere Giacomo' e lui ha detto 'Piacere Fa...'" . Sophie Codegoni ha commentato: "Lui dice sempre di adorarti, infatti! Quando venivi a cena lì infatti vedevo che vi baciavate, ma sai, noi ci salutiamo tutti baciandoci in bocca, non pensavo...".

Tuttavia, attraverso un'intervista a Dagospia, Nina ha smentito qualsiasi coinvolgimento nella relazione tripartita e ha lasciato Belen Rodriguez, altra importante ex fiamma dell'imprenditore milanese. Queste le parole di Nina Moric: "Lo giuro su mio figlio, non sono io il terzo incomodo in questa storia. Io a quell'epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con Belen Rodriguez. Ho conosciuto Urtis in Sardegna nel 2005. Ero in vacanza ed ebbi un incidente in mare: fui morsa dalle meduse. In quell'occasione mi fu presentato come estetista e dermatologo. A quell'epoca era ancora etero e mi fece conoscere la sua fidanzata."

Ma la dichiarazione di Nina al portale Dagospia non è terminata in questo modo, alla domanda se avesse avuto rapporti intimi con il suo ex marito e Urtis ha risposto: "Ma ne riesco a malapena uno, figuriamoci due! E poi il pensiero di vedere Urtis e Fabrizio a letto mi fa star male. Finchè siamo stati insieme neanche lo conosceva Urtis. Sì, Giacomo aveva il desiderio di agganciarlo ma sono diventati amici solo dopo dicembre 2008, quando noi ci siamo lasciati e Fabrizio stava già con Belen"- ed ha sentenziato infine: "Quindi non posso essere io la donna del triangolo."

Perché il gieffino ha raccontato questa storia? Cosa c'è di vero? Forse è solo un modo per attirare l'attenzione? Nina Moric è tornata a far emergere il nome di Belen Rodriguez, raccontando che tra lei e suo figlio Carlos Maria ci fosse una 'amicizia' particolare, cosa smentita prontamente sia dallo stesso ragazzo ora maggiorenne che da suo padre, Fabrizio Corona. Belen Rodriguez, per il momento, ha preferito rimanere in silenzio: ma per quanto ci riuscirà?