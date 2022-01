Clamorosa svolta per Isola de Famosi, Ilary Blasi ha scelto lui!

A Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il cavaliere Armando Incarnato, tra i maggiori punti di attrazione, sarebbe pronto a lasciarlo per intraprendere una nuova avventura televisiva. Armando Incarnato sarebbe stato chiamato per partecipare a un nuovo programma televisivo.

Sembra che Armando sia pronto a lasciare la corte di Queen Mary, dove è diventato celebre, per avventurarsi in un nuovo programma televisivo, "L'Isola dei Famosi", condotto da Ilary Blasi con il supporto di Massimiliano Rosolino. La notizia arriva sul web, e sembra possa considerarsi più che un'indiscrezione.

La presenza di Armando che non ha peli sulla lingua sarà un vero jolly per la trasmissione di Ilary Blasi, e di certo si creeranno situazioni divertenti che renderanno più facile seguire la sua avventura in questo reality, che vede tra le concorrenti anche Loredana Lecciso, Asia Argento, Luigi Oliva e Olga Plachina.

Sembra che sia in trattativa anche un altro volto di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, il cavaliere che ha intessuto una relazione proprio grazie al dating show della Mediaset con Gemma Galgani. Ultimamente il cavaliere è tronato alla ribalta della cronaca rosa per aver manifestato il suo desiderio di conoscere la dama Isabella Ricci, un' altra dama di Uomini e Donne che ad oggi sta vivendo l'amore con Fabio, il cavaliere conosciuto proprio in trasmissione. Per quanto concerne le opinioniste spuntano Giulia Salemi e la dibattutissima Solei Sorge (che stando alle indiscrezioni di poco tempo addietro, Ilary non vorrebbe in studio).

Nel caso Ilary Blasi riuscisse nell'intento di ottenere entrambi i cavalieri di Uomini e Donne, le dinamiche dell'Isola dei Famosi potrebbero essere davvero interessanti: entrambi sono conosciuti per essere uomini che amano dire le cose a viso aperto, senza lasciare nulla al caso.

In una situazione di sopravvivenza, fatica fisica e mentale si potranno vedere anche altri lati del carattere dei due cavalieri, sempre eleganti e a proprio agio in uno studio televisivo, forse un po' meno su un'isola deserta insieme ad altri naufraghi combattendo la fame, gli insetti e tante altre difficoltà.

C'è ancora un'incognita però per quanto riguarda il nuovo programma della Mediaset, Pago l'ex marito di Miriana Trevisan aveva fatto, solo pochi giorni fa una dichiarazione di intenti proprio a Ilary Blasi affinché lo invitasse a partecipare come naufrago. E' durante un'intervista al giornale Nuovo Tv che Pago si è candidato come naufrago: "Vorrei fare questa avventura perché è un reality che ti mette a nudo."

Ancora non si sa cosa abbia deciso la moglie di Francesco Totti in merito, anzi quello che si conosce della nuova edizione dell'Isola dei Famosi è davvero molto poco, anzi quasi nulla, infatti anche quelli che dovrebbero essere i concorrenti certi restano un punto interrogativo.

Ilary Blasi sta cercando di creare molta attesa per questa nuova edizione dell'isola, tenendo il più stretto riservo su ogni più piccolo particola: cosa ci attenderà in questa nuova avventura? Pago riuscirà ad arrivare sull'isola? Armando e Giorgio saranno davvero i nuovi naufraghi? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

