Plumcake senza farina, solo 50 calorie per ogni fetta: la ricetta è facilissima e super gustosa

La ricetta di un plumcake che ha solo 50 calorie per fetta: facilissimo da preparare, ci vogliono solo pochi minuti.

Chi non vorrebbe preparare un plumcake del quale ogni fetta ha solo 50 calorie? La svolta per chi ama i dolci ma vuole restare in linea. Una ricetta buonissima e velocissima da mangiare a merenda o colazione. Addirittura la ricetta non prevede l'utilizzo della farina, il che lo rende ancora più speciale e salutare. Un dolce che vi permetterà di non restare senza dolci e di non farvi sentire in colpa per averlo mangiato. Andiamo a vedere gli ingredienti e il procedimento.

La ricetta, oltre a essere super salutare, è anche molto proteica e dunque può essere una vera soluzione per chi si allena o va in palestra. Il dolce perfetto per chi vuole cedere alla tentazione di un peccato di gola ma rimanendo in linea. Scopriamo dal video come procedere per prepararlo e di quali ingredienti abbiamo bisogno. Si prepara senza farina, senza lievito e senza zuccheri aggiunti. Fatto con lo yogurt, è soffice, leggero e facilissimo da preparare.

Plumcake senza lievito e farina: la ricetta del dolce perfetto per chi vuole restare in forma

Si prepara con soli 4 ingredienti, in soli 4 minuti e ogni fetta ha solo 50 kcal, davvero la ricetta perfetta. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono: 4 uova, 250g yogurt greco (o formaggio spalmabile), 40g amido di mais (o fecola di patate), 100g eritritolo (o zucchero). In più si possono aggiungere mirtilli o della scorza di limone. Andiamo a scoprire il procedimento di questo plumcake che cambierà le vostre abitudini di mangiare i dolci.

La prima cosa da fare è separare o tuorli dall'albume e poi montare questi ultimi a neve con metà dolcificante. Una volta che avrete ottenuto il giusto risultato, unite i tuorli al resto del dolcificante e montate fino a ottenere un composto spumoso e molto chiaro. Aggiungete poi la scorza di limone, lo yogurt e l'amido di mais, fino a ottenere una pastella liscia e molto omogenea. Dopodiché vi basterà unire l'albume montato a neve, e mescolare dal basso verso l'alto. Versate il tutto in uno stampo e poi aggiungete i mirtilli. Nel forno preriscaldato, statico, a 180 gradi, lasciatelo cuocere per 45 o 50 minuti. Lasciatelo intiepidire, e trascorso il tempo necessario per farlo assestare, potrete gustarlo. Facile vero?

