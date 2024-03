Entra in un parrucchiere a Napoli, il prezzo di una piega è assurdo: "Mai visto uno scontrino del genere"

Va dal parrucchiere a Napoli e paga una cifra esorbitante per una piega: il prezzo è davvero assurdo, ecco quanto ha speso.

Un prezzo incredibile per una semplice piega. Siamo a Napoli, dove un utente di TikTok ha postato la sua esperienza da questo parrucchiere, dove a quanto pare una piega ha un prezzo fuori dal normale. Su TikTok sono molti gli utenti che postano le loro esperienze in ristoranti, bar, locali notturni e anche altre tipologie di attività come appunto questo parrucchiere. La ragazza si reca al salone e chiede una piega: secondo voi quanto ha speso? Non ci crederete mai, il prezzo è davvero incredibile, vediamo il video.

Quali sono i costi ordinari di un parrucchiere? Soprattutto nelle grandi città, è normale spendere molti soldi per i servizi offerti dal parrucchiere. Taglio, colore, messa in piega, extensions e altri prodotti o trattamenti per la cura dei capelli e della cute. In base al salone che scegliamo ovviamente i prezzi variano, ma da questo parrucchiere a Napoli il costo dei servizi offerti è davvero incredibile perché totalmente diverso dagli altri. Lo scontrino alla fine del video parla chiaro, andiamo a vedere quanto ha speso questa ragazza per una semplice piega.

Napoli: va dal parrucchiere per una piega e spende una cifra diversa dal solito, ecco quanto

Quanto costa una piega a Napoli? Se prendiamo di riferimento il parrucchiere del video, allora i criteri sono diversi, perché il costo di una semplice piega in questo salone non è quello della media che di solito troviamo. La ragazza del video ha voluto rendere nota la sua esperienza, e l'ha condivisa perché il listini prezzi di questo salone è particolare. Ecco quanto ha speso lei per una piega: dai 5 agli 8 euro in base alla tipologia di messa in piega. Incredibile vero?

Una piega al costo di 5 euro, un prezzo davvero fuori mercato e che potete trovare in questo salone di Napoli. A postare la propria esperienza è stata una creator su TikTok, che si è ripresa durante la messa in piega. Insomma, un salone con dei prezzi diversi dal solito e che invita in un certo senso ad andare più spesso dal parrucchiere dato il costo contenuto dei servizi che offre.

