Cane chiede le coccole ai passanti fuori al supermercato: la reazione dei clienti è da brividi

Cane chiede ai passanti fuori al supermercato delle carezze: vediamo la reazione dei clienti, davvero da non credere.

Un cagnolino fuori da un supermercato chiede ai passanti delle carezze. Il video ormai famosissimo è diventato virale su TikTok e su tanti altri social. Molto spesso capita che i padroni lascino i propri amici a quattro zampe fuori dai supermercati per il tempo che loro fanno la spesa. In questo video il cagnolino, in attesa che ritorni il suo padrone dalle compere, ferma i passanti e gli chiede delle carezze. Tenerissimo, il video ha suscitato la reazione degli utenti che hanno commentato evidenziando la dolcezza del piccolo cagnolino. Guardiamo il video e la reazione dei passanti, da non credere.

I video in rete di cani che fanno cose speciali ormai non ci stupiscono più, sono così tanti e tutti diversi, che ci siamo abituati a vederli in attività non proprio consone alla loro natura. Proprio come questo cagnolino, che mentre è in attesa del suo padrone che faccia la spesa, con la zampetta chiede ai passanti una carezza. I clienti del supermercato, uscendo, hanno una reazione da brividi. Vediamo dal video cosa succede e come si comportano i clienti con il piccolo cagnolino.

Cagnolino chiede le carezze ai clienti del supermercato: la loro reazione è davvero insolita

Un vero classico: un cagnolino dolcissimo che intenerisce le persone del supermercato, e anche tutti gli utenti che hanno visto il video sui social. Il video in questione è diventato uno dei video più virali degli ultimi tempi, e ancora colleziona visualizzazioni e commenti dagli utenti, che inteneriti dal cagnolino che chiede le carezze fuori dal supermercato, non hanno fatto a meno di esprimere la loro opinione. Vediamo invece la reazione dei clienti che hanno visto il cane fuori dal supermercato, ecco come hanno reagito.

Dal video si vede chiaramente che il cagnolino, legato vicino alla porta del supermercato, alla vista dei passanti, con la zampetta alzata chiede ai passanti di fermarsi per fargli una carezza. I passanti, che attratti dal cagnolino che li chiama con la zampetta, si fermano per fargli una carezza. Una signora col carrello ritorna indietro e si ferma per un po' a fargli qualche carezza. Era facile intuire che una tale dolcezza potesse suscitare nei passanti solo una tenera reazione.

LEGGI ANCHE: Milano, fa la spesa di Pasqua al supermercato poi guarda lo scontrino: "Pensavo di spendere molto di più"