Colomba salata per Pasqua, girelle gustose e facilissime da preparare: l'antipasto perfetto

Ricetta per una colomba salata per Pasqua: tutte girelle facilissime da preparare, quest'anno hai l'antipasto perfetto.

Le festività della Pasqua sono sempre più vicine e aleggiano, così come succede per il Natale, le preparazioni per i pranzi in famiglia o con gli amici. Le ricette sì sono sempre le stesse, ma le pietanze possono essere rese più originali ogni anno aggiungendo un tocco più sfizioso per le tradizionali ricette. Quest'anno ad esempio, abbiamo la ricetta per una colomba salata gustosissima: delle girelle ripiene facilissime da preparare. Ecco la ricetta che ti stupirà e lascerà i tuoi ospiti a bocca aperta, è l'antipasto perfetto.

Creare nuove ricette in cucina è qualcosa che ci mette di buon umore, soprattutto se dobbiamo farlo per gli altri e ancor di più se lo facciamo per le festività. Questa volta parliamo di una ricetta simbolo della Pasqua, la colomba. Ma non ci occuperemo della colomba classica, e cioè quella dolce con i canditi di zucchero, bensì di una salata e ripiena di girelle. Il procedimento è molto semplice e vi basterà seguire i passaggi, che sono pochi, e in pochi minuti dovrete solo mettere tutto in forno. Andiamo a vedere il video allora.

Ricetta per la colomba salata: a Pasqua stupisci i tuoi ospiti con l'antipasto perfetto

Manca pochissimo alle festività pasquali e non sai cosa mettere in tavola prima delle pietanze tradizionali? Bene, allora questa ricetta fa al caso tuo. Stiamo parlando di una colomba salata composta da tante girelle buonissime. Quindi la colomba può essere anche salata e di pasta sfoglia, stravolgendo un po' la tradizionale e classica fatta di impasto dolce. Prima di passare al procedimento, andiamo a vedere di quali ingredienti abbiamo bisogno, sono facili da trovare e la lista è davvero corta: 1 stampo da colomba, 2 rotoli pasta sfoglia rettangolare, 160 g prosciutto cotto, 160 g Edamer a fette, 1 uovo per spennellare.

Dopo aver messo insieme tutti gli ingredienti vi basterà srotolare la sfoglia e mettere all'interno mezza quantità di prosciutto e mezza quantità di formaggio. Arrotolare e sigillare il bordo del rotolo poi tagliare in 8 pezzi. Fare lo stesso procedimento per la seconda sfoglia. Cuocere in forno ventilato a 200° per 20 minuti circa. Dopo averla tirata fuori dal forno potete tagliarla come volete e servire in tavola le girelle. I tuoi ospiti rimarranno a bocca aperta.

