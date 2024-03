Oroscopo della settimana, tutte le previsioni: c'è una promozione a lavoro

Oroscopo della settimana: ecco tutte le previsioni dal 25 al 31 marzo. Una promozione a lavoro in vista per questi segni zodiacali.

Ariete: Buon inizio settimana amici dell'Ariete. Questo lunedì vi siete alzati un po' nervosi per via del weekend non andato come speravate. Forza e coraggio, vi aspetta una bellissima settimana!

Toro: In amore tutto tace per il Toro, ma sul lavoro iniziano ad arrivare le prime sorprese. Nell'ultimo mese avete lavorato davvero sodo e questo potrebbe esservi d'aiuto per fare una bella figura con il vostro capo.

Gemelli: L'amore sembra non volervi proprio venire incontro questa settimana. Tuttavia, la vostra voglia di mettervi in gioco è più forte del destino. Prendete l'iniziativa e buttatevi a capofitto nella prossima relazione.

Cancro: Nei prossimi giorni una promozione lavorativa potrebbe arrivare lasciandovi senza parole. Finalmente un po' di fortuna nella nostra vita!

Leone: Tendete sempre a fare mosse azzardate, ma stavolta dovrete cercare di placare la vostra voglia di lanciarvi a pieno nelle cose. Il pericolo è sempre in agguato.

Vergine: Il nuovo lavoro vi ha resi agitati, ma nel giro di qualche giorno finalmente riuscirete a trovare la serenità. Iniziate a fare nuove conoscenze e a fidarvi maggiormente dei vostri colleghi. Non ve ne pentirete!

Le previsioni dell'oroscopo della settimana dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Ultimamente avete avuto tante delusioni d'amore e questo vi ha un po' buttati giù. Non vi preoccupate perchè le soddisfazioni arriveranno ben presto e finalmente potete godervi dei momenti di felicità.

Scorpione: La settimana è stata molto stressante, ma abbastanza produttiva. Questo vi permetterà di concedervi un po' più di momenti per voi stessa questa nuova settimana, consentendovi di concentrarvi su nuovi obiettivi.

Sagittario: Questa settimana vi aspettano nuove emozioni positive. In amore il vostro partner vi stupirà con qualcosa di inaspettato, ma è sul lavoro la vera sorpresa: una nuova promozione potrebbe essere in arrivo.

Capricorno: Problemi di cuore? Niente paura, ben presto finiranno. Vi serve solo il modo giusto di affrontarli. Cercate di comunicare maggiormente con il vostro partner, concedendogli delle attenzioni in più.

Acquario: Dopo tante discussioni difficili in famiglia, finalmente arriva la pace. I vostri famigliari hanno compreso al meglio la difficile situazione che state passando, lasciandovi così maggiore spazio per esprime al meglio il vostro potenziale.

Pesci: L'inizio della settimana sarà leggermente complesso per i Pesci, ma verso Mercoledì la situazione inizierà ad essere più leggere. In amore tutto procede a gonfie vele.

