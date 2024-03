Dorme in un igloo in Italia, esperienza magica sul ghiaccio a 3 ore da Milano: ecco dove si trova

Dormire in un igloo in Italia? Oggi è possibile. Tutti i dettagli sull'esperienza magica tra il ghiaccio a sole 3 ore da Milano.

Sin da piccoli tantissimi bambini avranno sognato almeno una volta di poter visitare il Polo Nord, quel lontanissimo luogo che sembra quasi trovarsi su un altro pianeta, pieno di neve e ghiaccio dove al posto delle case ci sono i tanto rinomati igloo. Si tratta di piccole casette dalla forma a cupola tipiche proprio del Polo Nord e fatte interamente di neve e ghiaccio. Molti di noi a questo punto penserebbero: ma come è possibile vivere all'interno di un igloo con quel freddo?

Eppure, all'interno dell'igloo le temperature non sono così basse come si potrebbe credere, ma per un particolare effetto termico, viene trattenuto un po' di calore all'interno. Tuttavia, provare l'ebrezza di dormire una notte in un igloo è impossibile per molti, visto che non è così semplice fare un viaggio al Polo Nord. Niente paura! In Italia esiste un luogo dove poter provare questa esperienza mistica e si trova a sole 3 ore da Milano. Ecco dov'è!

Dormire in un igloo: il luogo in Italia dove poter vivere questa esperienza

In un recente video postato su Instagram, un'influente ci ha mostrato nel dettaglio la sua esperienza della notte in igloo. Ci troviamo a Capanna Presena, a circa 2800 metri di altezza sulle montagne del Trentino. Il luogo è facilmente raggiungibile da Passo del Tonale, dove si deve prendere la Cabinovia Paradiso per raggiungere il luogo d'interesse. Dall'esterno il rifugio sembra un grande agglomerato di neve dotato di una porta, ma non appena si entra all'interno ecco che si rimane a bocca aperta. L'igloo è completamente realizzato in ghiaccio con all'interno due letti riscaldati e le pareti tutte decorate con degli intagli nella neve.

La temperatura interna è per veri temerari: qui vengono raggiunti infatti solo 4 gradi, motivo per cui dovrai coprirti se vuoi dormire qui per una notte! Tuttavia, se dovessi avere freddo, sono comunque a disposizione due skyroom dove poter dormire con vista sulle Dolomiti trentine. Inoltre, potrai anche godere della jacuzzi e della sauna esterna, dove potrai concederti un po' di relax. Ma veniamo ai prezzi. Per la mezza pensione che include colazione, cena, pernotto e accesso alla spa, il prezzo può variare dai 270 ai 405 euro a persona. Un prezzo decisamente non economico ma che probabilmente ripaga l'esperienza vissuta. E tu ci andresti?

