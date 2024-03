Casa da incubo a Bucarest: influencer trova animali ovunque, la risposta del proprietario fa inorridire tutti

L'esperienza traumatica di una travel blogger mette in allerta per gli affitti a Bucarest. Meglio stare attenti alla struttura da prenotare.

Matilde Silvestri, la travel blogger e content creator famosa sul web come Travel.Mati condivide spesso le sue esperienze di viaggio in Italia e nel mondo. Questa volta ha condiviso un video in cui racconta la disavventura in un appartamento affittato a Bucarest che non era particolarmente pulito. Anzi. C'erano delle blatte che andavano in giro indisturbate nell'appartamento anche se doveva essere "l’alloggio insolito per la tappa del 100% Europa - Romania".

Affittare casa a Bucarest

Matilde Silvestri aveva scelto un appartamento un po' fuori dagli schemi proprio per fare un video per i social un po' curioso. Invece è stata sorpresa sì, ma in modo spiacevole perchè la pulizia di questo posto prenotato era alquanto discutibile.

Il prezzo non era basso per la media della città di Bucarest e le recensioni erano positive, quindi si è convinta per provare questo soggiorno. Arrivati alle 23 hanno giusto avuto il tempo di fare il checkin e andare a dormire stanchi del viaggio. Il giorno dopo sveglia presto per un tour in Transilvania, ma al ritorno verso le 20 l'incubo ha avuto inizio.

Martina e i suoi amici trovano due blatte nell'appartamento e così fanno un controllo approfondito per vedere se ce ne sono altre di quelle inquiline indesiderate. Ebbene sì, c'è un'altra sotto il letto. Così prendono le valigie e vanno in hotel scrivendo alla struttura per richiedere un rimborso. Non lo hanno ricevuto ma i proprietari dell'appartamento gli hanno offerto solo un servizio di pulizia extra sostenendo che quelli erano solo degli insetti da appartamento.

Come seconda possibilità Matilde ha scritto a Booking, raccontando il problema, ma anche la piattaforma di prenotazione viaggi ha risposto che il reclamo doveva essere fatto al momento del checkin per ottenere un rimborso completo. Quindi niente da fare per i malcapitati.

Tuttavia Matilde ha lasciato la recensione negativa condividendo la sua esperienza, sperando di mettere in allerta eventuali altri potenziali visitatori. A fine video invita tutti i suoi follower a leggere sempre le recensioni laddove disponibili per evitare questi inconvenienti. Del resto cose come questa rischiano di far spendere soldi e soprattutto di rovinare una vacanza o un viaggio pianificato magari con grande entusiasmo e cura dei particolari.

Purtroppo non ci si può fidare a busta chiusa di strutture ricettive in tutto il mondo oggi come oggi, anche se le recensioni spesso spaventano i responsabili di case in affitto, alberghi e ben and breakfast che pertanto stanno attenti a offrire un soggiorno impeccabile.

