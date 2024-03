Come conservare gli alimenti in frigorifero: c'è una cosa da non fare mai che vi cambierà la vita

Lo sapevi che c'è un ordine con cui sistemare gli alimenti in frigorifero per conservare tutto nel miglior modo possibile?

Alma Ahmeti, nota su Instagram come lostiledi_alma, ha condiviso con i suoi follower un segreto molto utile che forse molti non conoscono. Gli alimenti in frigorifero andrebbero disposti in un un modo preciso per permettere una migliore conservazione dei vari prodotti da consumare poi quotidianamente. "Ho appena finito l’aggiornamento del corso HACCP sulla sicurezza alimentare e ho pensato di fare questo mini tutorial" ha scritto la content creator nella didascalia di un recente video utile. "Tante volte ho sbagliato anch’io" ha ammesso, ma le proprietà dei cibi rimangono inalterate se si conservano correttamente secondo alcuni accorgimenti.

Come disporre gli alimenti in frigorifero

Ci sono alcuni pareri discordanti, per esempio, sul fatto che le uova vadano conservate in frigo o fuori, come la frutta o altri alimenti che dividono un po' il pensiero comune. Tuttavia nel video che potete vedere qui sotto di Alma Ahmeti è bene conservare gli alimenti in frigo secondo questa modalità. Nella parte alta si possono mettere gli affettati sottovuoto tra i 5 e gli 8 gradi e al piano di sotto gli yogurt e i latticini.

Nella parte centrale del frigo poi si possono mettere latte, formaggi e alimenti aperti che andranno tra 4 e 8 gradi. Nel ripiano inferiore è consigliabile disporre gli alimenti crudi come carne e pesce che si conservano tra i 2 e i 5 gradi. Infine, nei cassetti che sono quasi sempre presenti a fine frigo potete mettere frutta e verdura tra gli 8 e i 10 gradi.

I rischi di una sbagliata conservazione del cibo

Gli alimenti si deteriorano facilmente se non vengono conservati in casa nel modo giusto, soprattutto nelle stagioni più calde. Se i prodotti che vanno in frigo non rispettano alcune regole possono essere anche pericolosi per la salute poiché si possono sviluppare dei batteri nocivi per l'organismo umano. Alcuni alimenti scadono più in fretta se non conservati nel modo giusto e i disturbi che ne derivano possono essere passeggeri e poco gravi, oppure lasciare danni importanti.

Quindi, perché rischiare? Basta seguire poche e semplici regole che alcuni esperti o appassionati della materia condividono anche sui social e sul web. Basta informarsi e prendere nota degli accorgimenti e dei consigli preziosi per non andare incontro a imprevisti spiacevoli e problemi di salute.

