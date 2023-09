Bar, il cartello comparso sul frigorifero è il più irriverente di sempre: "Non toccate la maniglia, piuttosto..."

Bar, il gestore incolla un cartello irriverente davanti al frigorifero per evitare che tocchino la maniglia: ecco cosa recita

Il comportamento maleducato di alcune persone al bar, come prendere da soli le bevande dai frigoriferi senza chiedere al personale, è un problema che può causare disagi per i proprietari del locale, i dipendenti e gli altri clienti. Questo tipo di comportamento rappresenta una mancanza di rispetto per le regole e la proprietà altrui, e può danneggiare l'atmosfera e l'efficienza del locale. Infatti, quando i clienti prelevano le bibite senza permesso, spesso evitano di interagire con il personale. Questo non solo rappresenta un atteggiamento scostumato, ma può anche mettere a disagio i dipendenti che sono lì per fornire un servizio e garantire che tutto si svolga correttamente.

Inoltre, nei frigoriferi del bar, le bevande sono spesso conservate a temperature specifiche per garantire la sicurezza alimentare. Prendendo le bevande da soli, le persone potrebbero interrompere questa catena del freddo, mettendo a rischio la qualità e la sicurezza delle bevande. Ovviamente, poi, prelevare da soli le bibite può creare problemi di contabilità per il bar. Il personale potrebbe avere difficoltà a tenere traccia di quanto consumato, il che può portare a discrepanze nei conti e a una perdita di profitto per il locale. Tutto ciò senza considerare che il comportamento maleducato di una persona può influenzare negativamente quello degli altri clienti.

Se una persona vede qualcuno prendere una bevanda senza permesso, potrebbe sentirsi autorizzata a fare lo stesso, creando un effetto contagio che può sfociare in caos e confusione. Per affrontare questo problema, i proprietari dei bar possono adottare diverse misure, tra cui l'installazione di telecamere di sicurezza, l'uso di chiavistelli sui frigoriferi o l'educazione dei clienti attraverso segnaletica e comunicazioni chiare sul comportamento appropriato. A tal proposito, nel bar di una città italiana non meglio identificata è apparso un cartello irriverente.

Bar, sul frigorifero il cartello più cattivo di sempre: "Le mani non dovete metterle sulla maniglia, ma..."

In conclusione, il comportamento maleducato delle persone che prendono da soli le bevande nei frigoriferi del bar è un problema che può avere molte conseguenze negative per il locale e gli altri clienti. È importante promuovere il rispetto delle regole e della proprietà altrui per mantenere un'atmosfera piacevole e ordinata in un locale e garantire un'esperienza positiva per tutti i presenti.

Qualora però non ci sia rispetto, è necessario utilizzare dei cartelli - perché no, irriverenti, come quello apparso nel bar segnalato su Instagram da Cristiano Militello (@crisitano.militello). L'avviso, in questo caso, è cattivissimo dato che recita: "Acqua tutta calda. Toccatevi il deret*no e non la maniglia del frigo". Il fatto che la prima frase sia separata rispetto alla seconda implica che, inizialmente, l'avviso della semplice 'acqua calda' non era bastato a tenere lontani i maleducati e si è resa così necessaria l'aggiunta divertente (anche se un po' grottesca).

