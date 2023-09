"Ho ordinato una tartare di tonno, guardate cosa mi hanno portato", la testimonianza dell'influencer è surreale

Negli ultimi anni il consumo di tonno, soprattutto crudo, è aumentato a dismisura in Italia e nel mondo. Una influencer ha ordinato quella che sul menù era segnata come tartare di tonno, ma quando le è stata servita, l'ha lasciata senza parole.

Il tonno fa parte dell'alimentazione di una percentuale altissima di italiani. Quando non si hanno grandi idee (e molto tempo) per cucinare, spesso si opta per una scatoletta di tonno. Che sia il condimento di un piatto di pasta o inserito in un'insalatona, questo pesce è il bene rifugio delle persone pigre e di quelle sempre di fretta. I nutrizionisti, tuttavia, sconsigliano di mangiare tonno in scatola più di un paio di volte a settimana, visto il contenuto di mercurio. Sebbene in molte regioni si mangiasse così da secoli, la crescita numerica dei ristoranti di sushi l'ha fatto apprezzare anche da crudo.

Molti uramaki vengono preparati con una fettina di tonno, così come i nigiri e il sashimi. Già, il sashimi: parlando con chi frequenta i ristoranti che offrono menù all you can eat, è normalissimo sentir dire che "il salmone è sempre buono" ma anche che "il tonno è insapore". Chiaramente quando si paga 30 euro e non si hanno limiti sul cino da ordinare, non bisogna aspettarsi i tagli più pregiati del tonno: è lecito ricevere quelli meno saporiti. Anche perché, al chilo, un tonno costa più rispetto a un salmone di allevamento. Una influencer si è recata in un ristorante ed ha chiesto una tartare di tonno. Il piatto arrivato al tavolo l'ha delusa (per usare un eufemismo).

La tartare di tonno rivisitata

Quante volte abbiamo letto l'aggettivo 'rivisitato' o 'rivisitata' dopo il nome un piatto tradizionale? Quello che è meno comune è che un piatto venga proposto in una versione rivisitata ma peggiorativa. Eppure questo è quanto successo a Sophie Bokelmann, agente immobiliare canadese molto seguita su TikTok, dove dà consigli sul mercato immobiliare e racconta un po' della sua vita privata. Alcuni giorni fa, la donna si è recata presso un locale di Toronto (che non ha nominato) dove ha avuto un'esperienza surreale. Ecco, alla sua richiesta di una tartare di tonno, cosa le è stato servito dalla cameriera:

"Ok, l'inflazione è arrivata a questi livelli? Ho pranzato in un ristorante tra un apuntamento e l'altro e ho chiesto alla cameriera di portarmi qualcosa di leggero", spiega la donna. Quando ha visto arrivare una lattina in alluminio con all'interno del tonno crudo con succo di limone, olio d'oliva e avocado e alcune patate fritte come contorno, è rimasta senza parole. "Non hanno nemmeno tolto il tonno dalla confezione". Quanto avrebbe pagato per questo piatto? 18 dollari americani, poco più di 15 euro. Il condizionale è d'obbligo, perché la influencer ha restituito il piatto: "Non lo faccio praticamente mai, ma stavolta non avevo alternative". La Bokelmann, tuttavia, non ha diffuso il nome del locale per evitargli pubblicità negativa, ma ha assicurato che non ci tornerà mai più.

