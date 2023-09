Ketchup, scienziato lo analizza al microscopio: "Ecco cosa mi preoccupa di più di quello che c'è dentro"

Uno scienziato e TikToker analizza con il suo microscopio del ketchup: ecco cosa c'è dentro che lo preoccupa maggiormente

Il ketchup è una salsa molto popolare in tutto il mondo, apprezzata per il suo sapore dolce, leggermente acido e ricco di pomodoro. Esso è diventato un condimento iconico, spesso associato a hamburger, hot dog, patatine fritte e molti altri piatti. Tuttavia, ha una storia interessante e una varietà di usi che vanno oltre il semplice accompagnamento di cibi. La sua origine può essere fatta risalire alla cucina cinese, dove veniva preparato un alimento simile a base di pesce fermentato e spezie. Tale salsa si diffuse in altre parti del mondo, tra cui l'Indonesia e la Malesia, dove venne apportata qualche modifica, inclusa l'aggiunta di pomodoro. I commercianti europei portarono questa versione in Europa nel XVII secolo.

Tuttavia, il ketchup moderno che conosciamo oggi è stato sviluppato negli Stati Uniti nel XIX secolo. La ricetta venne semplificata e resa più adatta ai gusti americani, sostituendo il pesce con i pomodori e aggiungendo zucchero, aceto e spezie. Il ketchup Heinz, uno dei marchi più noti al mondo, venne introdotto nel 1876. Oltre ad essere un condimento per fast food e piatti fritti, questa salsa ha molteplici utilizzi in cucina. È spesso utilizzata come base per marinature per carne e glasse per il pollo. Alcune persone lo usano anche per dare un tocco di sapore dolce e acido a zuppe, salse e piatti di pasta.

Un'altra caratteristica interessante del ketchup è la sua versatilità culturale. In diverse parti del mondo, esistono varianti regionali di questa salsa, alcune delle quali sono più piccanti, altre più dolci o speziate. Ad esempio, il ketchup coreano, chiamato "gochujang," è noto per il suo sapore piccante e ricco di umami. Nel corso degli anni, questo cibo è diventato un prodotto alimentare di massa ed è ampiamente disponibile in bottiglie di vetro o plastica di varie dimensioni. È un condimento che divide le opinioni: alcuni lo adorano e lo usano abbondantemente, mentre altri preferiscono alternative più salutari o salse fatte in casa. Ma cosa c'è davvero nel ketchup osservandolo al microscopio?

Ketchup, esperto lo esamina al microscopio: solo un ingrediente preoccupa

In sintesi, il ketchup è una salsa condimentale amata in tutto il mondo per il suo sapore distintivo e la sua versatilità in cucina. La sua storia affonda le radici in diverse culture culinarie, e oggi continua a essere un elemento essenziale in molte cucine e un accompagnamento classico per una varietà di piatti. Così, lo scienziato e TiKToker Yoel.Lab (@yoel.lab) ha scelto di esaminarlo sotto la lente del proprio microscopio.

In definitiva, lo scienziato l'ha trovato un cibo abbastanza buono, ma non ottimo per via di un dettaglio. Nello specifico, nel video di TikTok afferma: "Come vedete, ci sono fibre intere di quello che dovrebbe essere pomodoro. Quello che mi preoccupa sono le fibre più scure che potrebbero essere peli". Il fatto che 'potrebbero essere' e non 'sono' sicuramente fa tirare un sospiro di sollievo anche se guardare video del genere mette sempre molta preoccupazione in merito a ciò che si immette all'interno del proprio corpo.

