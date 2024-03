Cucina la frittata senza sbattere le uova: ricetta rivoluzionaria perfetta in forno

Una frittata senza uova: la ricetta rivoluzionaria perfetta per il forno, scopriamo ingredienti e procedimento, è facilissima.

La frittata è un piatto che piace a tutti, più grandi e più piccoli, e che riesce spesso a salvare interi pranzi o cene. Un pasto completo, soprattutto se preparata con carni, pasta o verdure. Molto proteica e ricca di nutrienti. Questa frittata che stiamo per vedere però, è un po' diversa dalla classica ricetta che conosciamo, infatti non bisogna nemmeno sbattere le uova. Vi state chiedendo com'è possibile? È tutto vero, questa frittata perfetta al forno non ha bisogno della solita preparazione. Andiamo a scoprire tutti i procedimenti e i passaggi da seguire.

Come viene preparata la classica frittata lo sappiamo tutti, ma la cucina si evolve e le ricette diventano più veloci, più facili, ma non meno buone. Questa ricetta ad esempio, dove non bisogna nemmeno sbattere le uova, sarà il vostro salvagente per quando non avrete molto tempo o molta voglia di cucinare. Infatti vi basterà seguire dei semplici passaggi prima di mettere tutti gli ingredienti in forno. Sveliamo adesso i passaggi e proviamo a prepararla anche noi a casa, sarà semplicissimo.

La ricetta della frittata senza sbattere le uova: ecco come si prepara, è davvero facilissima

Prima di passare alla vera e propria ricetta, bisogna dire che la frittata è davvero da sempre uno dei piatti più tradizionali ma anche più gustosi della cucina internazionale. Una ricetta che nasce da prodotti semplici e che con il tempo ha assunto nuove forme e nuove prospettive, anche in una chiave gourmet, più sofisticata, data l'esperienza di rivisitazione che offrono molti ristoranti in tutto il mondo. Andiamo ora a vedere i passaggi di questa ricetta tutta nuova che promette bene.

Il procedimento è semplicissimo: prendete una teglia da forno, ungetela per bene con dell'olio e poi inserite all'interno delle verdure verdi, dei peperoni gialli e rossi, delle cipolle e se preferite anche del parmigiano. Dopodiché potete aggiungere le uova (nel video ne vengono aggiunte 5), e infine mettere tutto in forno fino a far dorare tutto. Basterà poi controllare la cottura, che non dovrà richiedere più di 5 o 10 minuti. Il gioco è fatto, la vostra frittata è pronta per essere servita!

