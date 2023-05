Benedetta Rossi, la sua schiacciata di zucchine e patate è strepitosa: ecco come la rende estremamente gustosa

Benedetta Rossi condivide la sua ricetta della schiacciata di zucchine e patate: ecco gli ingredienti che la rendono strepitosa

Da sempre appassionata di cucina, il marito di Benedetta Rossi ha cercato di convincerla a condividere le sue ricette sul mondo. Il suo canale YouTube, fatto in casa con Benedetta, è diventato in questi anni un vero e proprio marchio. Non a caso la food blogger ha iniziato a collaborare con tantissimi brand che si occupano di articoli per la cucina, dagli attrezzi agli ingredienti, sino ad arrivare non solo alla pubblicazione di tantissimi libri, ma è riuscita anche ad approdare in TV con il suo show in cui mostra passo per passo come replicare le sue ricette. In assenza della messa in onda,

Benedetta condivide tantissime ricette sui suoi account ufficiali social. Tra tutti i suoi contenuti ci ha colpito particolarmente la sua schiacciata di patate zucchine che arricchisce con degli ingredienti veramente squisiti, rendendo questa ricetta per nulla banale. Ecco tutti gli ingredienti e come preparare questo piatto delizioso perfetto non solo per l’antipasto, ma anche come secondo.

Benedetta Rossi condivide la ricetta della sua schiacciata di zucchine e patate: l’aspettò è delizioso così come il sapore!

Per preparare questa schiacciata super gustosa di Benedetta vi occorreranno: 1 zucchina, 600g di patate, 3 uova, 50g di farina, 4 fette di mortadella, 140g di scamorza in fette, sale, olio e pan grattato. Il primo passaggio è quello di grattugiare la zucchina e le patate. Successivamente andranno strizzate per levare non solo l’eccesso di acqua delle zucchine, ma anche l’amido dalle patate. Aggiungete la farina, le uova una per volta e il sale. Stendete metà impasto in una teglia con cerniera da 24cm di diametro e farcite con le fette di mortadella e scamorza prima di ricoprire con il restante impasto.

Prima di passare in forno, una bella spolverata di pan grattato, un abbondante giro d’olio per creare una crosticina. Andrà cotta in forno già caldo a 190° per una trentina di minuti. Perfetta come antipasto, ma anche come contorno, Benedetta ha reinventato, con l’aggiunta dell’interno, una classica ricetta che ha spopolato sui social e sul web un quanto è veramente semplicissima da preparare. Volendo può essere condita ancor di più con spezie quali paprika, aglio in polvere, curry e origano. Per un sapore più intenso, potete sostituire la mortadella con un salume più saporito come lo speck o ancora il salame.

