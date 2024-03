Rai, la fiction più vista in assoluto non è Mare Fuori 4: la classifica parla chiaro

Le fiction italiane di recente hanno registrato un grande successo, ma qual è la più vista tra quelle targate RAI?

Di recente il grande pubblico del piccolo schermo è stato rapito da alcuni prodotti seriali di qualità. Doc - Nelle Tue Mani e Mare Fuori sono stati dei veri fenomeni in termini di ascolti e riscontro dei fan sui social, ma scegliere tra le due fiction non è facile. Sono molto diverse tra loro per ambientazione e storie, ma in fondo le emozioni e le avventure dei personaggi presentano piccole differenze. Al centro sempre l'umanità con le sue contraddizioni, l'empatia e alti e bassi della vita di tutti i giorni. L'ospedale da una parte e il carcere dall'altra, due luoghi che custodiscono entrambi violenza, dolore e solidarietà.

La fiction RAI più vista

Ebbene sì, la terza stagione di Doc - Nelle Tue Mani ha raggiunto il primo posto in classifica per gli ascolti RaiPlay, mentre la quarta stagione di Mare Fuori si piazza al secondo posto.

L'ultima puntata di Doc - Nelle Tue mani andata in onda lo scorso 7 Marzo ha registrato 5.570.000 spettatori pari al 29.6% di share, quando su Mediaset c'era il Grande Fratello che ha eliminato Grecia Colmenares con appena 2126000 telespettatori e lo share al 15.2%. E anche in streaming su RaiPlay le visualizzazioni di Doc sono schizzate alle stelle con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti che ha conquistato un vasto pubblico fin dalla prima stagione della fiction medica. Questa ultima stagione ha mantenuto le promesse soddisfacendo le aspettative. L'attore è molto affezionato e grato al suo personaggio che la gente ama e ammira, aspettando con ansia la nuova stagione.

Il finale di Mare Fuori 4 è in arrivo su Rai 2, ma già si parla della quinta stagione in lavorazione della serie ambientata nell'IPM di Napoli. Previsto un nuovo regista per i nuovi episodi, al posto di Ivan Silvestrini, ma anche il cast subirà qualche cambiamento. Qualche new entry e qualche addio a personaggi storici e le riprese dovrebbero iniziare a Giugno 2024. Probabilmente, secondo queste tempistiche, è probabile che Mare Fuori 5 esca a Febbraio 2025.

Leggi anche: Uno degli attori di Doc non trattiene le lacrime