Fa il bagno alle terme più grandi d'Europa: la sera si trasformano in un vero spettacolo tra musica e luci colorate

Fa il bagno nelle terme più grandi d'Europa: la sera diventano un vero spettacolo tra luci e musica, ecco dove si trovano.

In giro l'Europa ci sono tesori nascosti e posti meravigliosi. Le città da visitare sono tante e sono tutte ricche di posti che ci lasciano il segno. Se avete girato un po' di capitali o di città europee sapete anche che in molte di queste, tra cui la maggior parte dell'est, sono piene di terme dove si possono trascorrere giornate intere all'insegna del relax e del benessere. Oggi parliamo delle terme più grandi d'Europa, dove questa creator ha trascorso una giornata intera e ha postato il video dell'esperienza sul suo profilo tiktok. Scopriamo in che città si trovano e cosa offrono.

Le terme più grandi d'Europa? Vi basta andare a Bucarest, in Romania, e troverete una struttura enorme dedicata a delle terme comuni, completamente attrezzate e piene di ogni comfort. Lo spazio dedicato è davvero enorme e ci sono diverse aree in cui è possibile fare attività diverse. Vediamo dal video di questa utente di TikTok lei cos'ha fatto e com'è stata la sua esperienza. La sera diventano un vero spettacolo di luci e colori: ecco il video che lo mostra.

Le terme più grandi d'Europa sono a Bucarest: ecco cosa succede di sera, sfavillio di luci e colori

In fatto di terme queste di Bucarest sembrano essere davvero le migliori in tutta Europa, oltre che le più grandi, e quindi è possibile fare davvero tantissime cose tra cui: nella prima area, chiamata The Palm abbiamo la vasca più grande e un bar che galleggia sull'acqua. Nella seconda zona, quella più divertente, chiamata Galaxy, ci sono scivoli e ogni tipo di divertimento acquatico.

Nella terza e ultima zona, chiamata Elysium, ci sono saune, bagni turchi e nell'insieme la zona relax che comprende lampade riscaldanti, lettini e tutto quello che può agevolare il rilassamento, tra cui una zona massaggi. Inoltre, se vi venisse fame, c'è anche la zona ristorante con cucina mediterranea e americana.

