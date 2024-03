Cucciolo di koala ha bisogno di coccole: la reazione all'abbraccio della mamma scioglie il cuore

Cucciolo di koala abbracciato dalla mamma commuove il cuore degli utenti sui social: ecco il video dolcissimo.

Il mondo animale è sempre pieno di sorprese e di momenti inaspettati che ci ricordano molto gli atteggiamenti umani. Questo è il caso di una mamma koala, che con atteggiamenti affettuosi e coccole, ricorda una madre vera che dona attenzioni al proprio figlioletto. Il video ha fatto il giro del web e ha scaldato i cuori di molti utenti che hanno condiviso e interagito tantissimo con il video. Siamo in Australia, il bagliore della luce del sole arriva dritto nei loro occhi mentre si abbracciano. Guardiamo questi due dolcissimi koala, mamma e figlio, scambiarsi un tenero abbraccio.

Sui social ormai è molto facile imbattersi in contenuti che riguardano gli animali in ogni tipo di attività. A regnare sulle piattaforme, tra video divertenti e spesso molto tristi o di denuncia, ci sono cani e gatti. Non mancano però animali più esotici come gli elefanti, leoni e perché no, anche i koala. E questa volta sono proprio loro a essere i protagonisti di questa vicenda, intenti ad abbracciarsi dolcemente, in uno dei grandissimi parchi e riserve protette dell'Australia. Guardiamo il video per capire meglio.

Mamma koala abbraccia il proprio cucciolo e commuove tutto il web: la reazione del piccolo animaletto

Che gli animali siano una delle parti più belle di questo mondo è una cosa nota a tutti. Da quelli domestici a quelli in libertà, fanno tutti parte del nostro stesso ecosistema, e questo ci porta a dover condividere con loro spazi e territori. Recandoci nei loro habitat, o nelle riserve e nei parchi naturali, è possibile vivere delle esperienze incredibili, testando da vicino le loro abitudini e le loro caratteristiche più peculiari. L'abbraccio di questi due koala ad esempio, è un testimone di quanto siano le specie animali sorprendenti.

A postare il video è stato proprio il Reptile Park di Somersby dal suo profilo TikTok, immortalando i due koala in un profondo abbraccio. All'inizio i due sono leggermente staccati l'uno dall'altro, poi la madre, con un gesto incredibilmente materno e affettuoso, si stringe il piccolo koala a sé. Il cucciolo, dal canto suo, si sente protetto e si lascia andare nel folto manto della mamma koala. Una scena davvero toccante e dolcissima, degna solo di un animale così docile e buono, proprio come il koala.

