Spagna, in ascensore spunta un cartello (e non solo) esilarante: "Dedicato a chi si pulisce il naso qui dentro"

In Spagna, qualcuno ha 'umiliato' con discrezione le persone con la pessima abitudine di pulirsi il naso (eh già) in ascensore. Oltre al cartello 'informativo', un anonimo cittadino ha lasciato anche qualcos'altro, utile allo scopo.



Quando si vive in un condominio, bisogna più che mai rispettare le regole basilari di decenza. A inizio estate, in un ascensore a Roma, comparve un cartello esilarante contro chi non lavava le ascelle. Alcuni comportamenti vanno evitati negli ambienti in comune. I fumatori più incivili che vivono ai piani alti di un palazzo, ad esempio, potrebbero gettare le cicche di sigarette giù senza curarsi delle conseguenze. Il giorno dopo, è probabile che chi abita di sotto si trovi qualche mozzicone sul terrazzo.

La pulizia è fondamentale. Qualcuno potrebbe trovarsi a suo agio in un ambiente non pulitissimo, ma deve tenere in conto che nel mondo esistono milioni di persone fissate con l'igiene. In un condominio in Spagna, a quanto pare, qualcuno era talmente civile da sfruttare i pochi secondi in ascensore per pulirsi il naso. E intendiamo proprio tutto. Può sembrare assurdo, ma a giudicare da un cartello comparso in una città della Spagna, è tutto vero. Possiamo solo immaginare il disagio di entrare in un ambiente piccolo come un ascensore e trovarvi dentro... residui corporei di vario genere. Per questo, un abitante del condominio ha offerto anche la soluzione.

Spagna, il cartello contro l'incivile è geniale

Su X (in passato conosciuto come Twitter) esiste una pagina spagnola che si chiama Líos de Vecinos, traducibile come "Guai dei vicini". Spesso sulla pagina vengono pubblicati cartelli che mostrano conflitti tra abitanti dello stesso palazzo. Pochi giorni fa, avevamo riportato un foglio comparso a Saragozza, di una famiglia che aveva notato un uomo praticare l'arte solitaria. Chi ha scritto il cartello odierno non sa chi sia il colpevole, ma è al corrente del fatto che c'è qualcuno che pulisce i muchi del naso in ascensore. Anziché rimproverarlo e dedicargli insulti, ha offerto una soluzione. Sul cartello c'è scritto: "Per chi si pulisce il naso in ascensore" e, poco sotto, c'è un po' di carta per soffiare il naso in maniera più igienica.

Molti avrebbero reagito in maniera diversa, probabilmente dedicando frasi ingiuriose all'incivile di turno. Forse, però, ci troviamo davanti a una persona in pace con sé stessa, che evita in tutti i modi lo scontro, perfino verbale e a distanza. Sul cartello, scrive perfino "Grazie", come se quasi sentisse disagio per aver incollato quel cartello. Oppure è tutto sarcasmo. Sta di fatto che in altri contesti, una persona oggettivamente maleducatissima che pulisce il naso in ascensore avrebbe ricevuto parole molto diverse dai suoi condomini. Anche in Spagna esistono gli incivili: chi l'avrebbe mai detto?

